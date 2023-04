Les aigües fecals inunden la Guàrdia Civil de Manacor

L'Associació Unificada de Guàrdies Civils (AUGC) ha alertat aquest dimecres per la «situació alarmant» del Destacament de Trànsit de la Guàrdia Civil a Manacor, a causa de filtracions d'aigües fecals procedents de pisos superiors.

Segons ha informat l'AUGC en un comunicat que ha acompanyat de fotografies, això ha provocat la caiguda del fals sostre --el passat 5 de novembre-- i que el vàter i la banyera quedin inutilitzats. Aquest bany l'utilitzaven no sols els treballadors sinó també el públic en general.

En aquest context, denuncien que «malgrat aquesta situació tan antihigiènica i perillosa, el bany continua obert al públic i al personal que l'utilitza, sense que s'hagi pres cap mesura per a solucionar el problema».

Per això, han criticat la «falta d'acció per part de les autoritats competents», que «ha permès que les humitats i la insalubritat s'hagin estès al passadís i a una oficina». Així, han reclamat una actuació immediata per a garantir «unes condicions higièniques i segures» al departament.