[VÍDEO] Allau de crítiques per l'actitud catalanòfoba d'una batlessa del PP al País Valencià

El poliesportiu de Sogorb, capital de la comarca de l'Alt Palància (País Valencià), acull aquests dies persones desallotjades per l’incendi de Vilanova de la Reina, que ja du més de 3.000 hectàrees afectades i una desena de municipis desallotjats.

La televisió pública valenciana, À Punt, va fer una connexió aquest dijous des del poliesportiu per a informar de la situació i la periodista que la feia es va endur una dosi de catalanofòbia de la batlessa de Sogorb, Mari Carmen Climent.

La periodista es va adreçar a la batlessa i li va dir: «Mari Carmen, bona nit. Veiem que la Creu Roja està preparant este alberg provisional». Aleshores, la batlessa, del PP, va aprofitar aquesta situació tan complicada per a mostrar la seva catalanofòbia i la seva mala educació davant la televisió pública valenciana: «Te agradecería que me hablaras en castellano, es que entiendo poquito el valenciano».

Entén perfectíssimament el valencià, però ha de deixar clar que li molesta i que no vol que existisca. Se’n diu supremacisme. https://t.co/g29xo5HxLP — Ricard Chulià Peris🎗🏴‍☠️ (@RicardChulia) March 23, 2023

L'alcaldessa de Sogorb demana que li ho diguen en castellà, perquè "Bona nit, veiem que la creu roja està preparant, com he dit, este alberg provisional", podria ser:



"Me cagüen tus muertos te voy a romper las piernas japuta!" https://t.co/uBVxoSMN9b — Més Puta Espanya (@MesPutaEspanya) March 24, 2023

Els valencians, de qualsevol lloc, independentment de la llengua que parlem, tenim l'obligació de protegir un element patrimonial tan vulnerable i en perill d'extinció com el valencià. De la mateixa manera que ens preocupa la desaparició patrimonial dels boscos que ara cremen. https://t.co/nGgxEA6gbv — Isaac Mullor (@Isaac_Mullor) March 24, 2023

Això que no l'entén és mentida segura.



Per sort he tingut el plaer d'anar molt per la zona i sempre SEMPRE m'han entès i atès en valencià.



Esta senyora, aprofita un fet tan fotut com un incendi d'estes magnituds per fer política lingüística demostrant ser una merda de persona. https://t.co/5eCumRMDK3 — La figa ta tia (@Redeula) March 24, 2023

El valencià està en perill d'extinció i es gràcies a gentola com esta. https://t.co/aOqz8lJO3Q — Guus Hiddink VCF 🦇🏳‍🌈 (@Guus_HiddinkVCF) March 24, 2023

Mari, sí que ho entens, sí. El que passa és que no t'agrada que se senta el valencià, ni que s'escriga en valencià, ni que hi haja una TV pública en valencià. No suportes el valencià, Mari. Eres una intolerant, Mari. https://t.co/D7sXn3W3zt — Javier Fajardo (@Javi_Fajardo_) March 24, 2023

El que volia era, clarament mostrar el seu odi a la llengua, mentida segura que no enten el valencià.

És per a reflexionar que una alcaldessa d'un municipi que pertany al País Valencià diga que no entén el valencià. https://t.co/r4wvrTEk7n — 𝗚𝗜𝗡𝗔 ⚡️ (@GMadramany) March 24, 2023