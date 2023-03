Comencen els treballs d'excavació a la platja de sa Coma dins del IV Pla de Fosses

Un equip conjunt d'arqueòlegs i antropòlegs d'Aranzadi i ATICS ha engegat aquest dijous els treballs d'excavació a la platja de sa Coma amb l'objectiu de confirmar o descartar la pervivència avui dia d'una o diverses fosses a la platja i establir les dimensions de les pèrdues humanes a la zona, així com la possible ubicació dels cossos enterrats.

Aquesta intervenció estava prevista al IV Pla de Fosses de les Illes Balears, ja que el Mapa de Fosses de Mallorca assenyala la platja de sa Coma, dins del terme municipal de Sant Llorenç des Cardassar, com a possible lloc d'enterrament de víctimes de la Guerra Civil, en la seva majoria milicians i milicianes vinculats a l'expedició del bàndol republicà arribada a Mallorca durant l'estiu de 1936.

En la primera fase de sondejos de comprovació arqueològica, que tendrà una durada aproximada de deu dies, s'obriran una sèrie de rases en quatre zones prèviament delimitades, on la prospecció geofísica i la teledetecció donaven resultats de possibles alteracions del terreny provocades per farciments diferenciats.

El vicepresident del Govern, Juan Pedro Yllanes, ha explicat que la zona d'intervenció és «molt complicada, sorrenca, de platja» i que l'objecte de l'excavació és el «d'intentar trobar les restes dels qui van participar en el desembarcament de l'expedició del capità Bayo, essencialment al cementiri de son Carrió, la finca de son Escrivà i l'Hospital de Sang».

Yllanes ha afegit que s'ha arribat a un acord amb l'Associació Hotelera de sa Coma «per fer unes primeres feines abans de començar la temporada turística i, a la vista dels resultats, segurament continuarem un cop hagi acabat la temporada».

Per part seva, el secretari autonòmic de Memòria Democràtica i Sectors Productius, Jesús Jurado, ha destacat que les excavacions que han començat aquest dijous cerquen aclarir crims de guerra. «Aquí el que va passar va ser l'afusellament de milicians que van arribar amb el desembarcament del capità Bayo, persones afusellades pel simple fet d'haver estat capturades en el procés de retirada», ha dit.

Així mateix, el tècnic de l'empresa ATICS, Francesc Busquets, també ha precisat que sa Coma és un lloc «on la dificultat orogràfica i climatològica pot comportar certs problemes pel que fa a la localització de restes. Hi ha hagut temporals que poden haver alterat el terreny. Aquesta primera fase ens servirà per comprovar si tindrem resultats positius i també per entendre la dinàmica de com va funcionar la platja de sa Coma, com a centre neuràlgic d'aquests fets», ha remarcat.

Les zones de la platja de sa Coma

Zona 1. Es tracta d'una àrea de 290 m² situada a la zona més nord-oriental de la platja, on el 1991 es localitzaren restes humanes que es podien associar amb els fets del 1936 i que ja foren exhumades. És una àrea amb arena, acumulacions d'algues i matolls baixos, fora del sistema dunar que existeix uns metres més cap al sud-oest.

Zona 2. Es tracta d'una àrea de 150 m² situada en el camí del Castell, al sud del Ranxo de sa Coma i al nord de la platja; un camí format per un nivell de terres compactades, que discorre pel nord del sistema dunar de sa Coma.

Zona 3. Es tracta d'una zona d'uns 795 m² dividida en dues àrees, a banda i banda (nord i sud) d'una de les zones dunars de la platja de sa Coma. La banda nord està situada en el camí del Castell, més cap al sud-oest de la Zona 2, i la banda sud es localitza a un dels trams de la platja de sa Coma; per tant, és una àrea amb arena de platja.