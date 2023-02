Desnonen una dona a Palma mentre es troba hospitalitzada per haver-se intentat suïcidar

Una comitiva judicial ha executat aquest divendres el desnonament d'una dona a Palma mentre està hospitalitzada, segons han informat des d'Stop Desnonaments Mallorca, per haver-se intentat suïcidar.

Segons han explicat des de la plataforma, és una dona amb una filla petita, residents en un habitatge propietat de la seva exparella, contra qui l'afectada ha presentat diverses denúncies per violència masclista.

Des d'Stop Desnonaments han assenyalat que la dona ha estat ingressada en un hospital de matinada després d'un intent de suïcidi. La veu d'alarma ha donat una activista de l'entitat, que va anar al domicili preocupada per la dona. Fins al lloc s'hi han desplaçat el Servei d'Atenció Mèdica Urgent (SAMU) i la Policia.

Tot i que els activistes han mostrat a la comitiva judicial i als agents de Policia espanyola el justificant d'ingrés a l'hospital, l'entitat ha lamentat que el Jutjat no hagi accedit a suspendre el desnonament.

La plataforma ha apuntat que la dona va retirar denúncies per violència masclista anteriors després d'un acord i que, després de tornar a conviure, «no denunciava perquè no tenia on anar».