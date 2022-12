Un home agredeix la seva exparella i la nova parella de la víctima mentre anaven en moto

La Policia Nacional ha detingut a Maó a un home per un delicte de maltractaments contra la seva exparella, un delicte de danys i lesions contra la nova parella de la víctima, així com per tinença il·lícita d'armes de foc. Els fets que han motivat la detenció i conseqüent investigació policial van ocórrer dissabte passat en un carrer cèntric de la localitat, quan l'acusat va agredir les dues víctimes mentre estaven circulant en el seu ciclomotor.

La parella va sofrir diverses lesions i destrosses en els cascos, i el presumpte autor va fugir del lloc quan un transeünt li va recriminar verbalment l'acció. Posteriorment, després d'una entrada i registre en el domicili del denunciat, es van localitzar dues armes curtes de foc i dues caixes de munició.

La detenció es va dur a terme dimarts passat, quan els agents del grup de Seguretat Ciutadana de la Policia Nacional van establir un dispositiu en els llocs freqüentats pel responsable dels fets i el van localitzar finalment, després de diversos dies de cerca, sortint d'un domicili. La Policia Nacional va procedir a la seva detenció i posada a la disposició del Jutjat d'Instrucció, que va decretar presó provisional.