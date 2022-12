L’exèrcit espanyol denuncia al TSJC el sorteig d’una prostituta entre militars del Bruc

L'Exèrcit espanyol de Terra ha iniciat una investigació interna sobre el sorteig d'una prostituta en un grup de WhatsApp entre militars de la caserna del Bruc de Barcelona.

A més, s'ha presentat una denúncia davant la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per si aquesta rifa, celebrada per a recaptar doblers per a les festa de la companyia que se celebra el dia de la Puríssima, podria suposar un delicte, han informat fonts del Ministeri de Defensa.

El Ministeri ha demanat «tolerància zero» contra les ofenses o agressions a les dones i ha indicat que qui «realitzi o proposi» aquestes conductes haurà de respondre davant la Justícia, després de conèixer-se que soldats de la caserna del Bruc de Barcelona varen proposar una rifa per a contractar els serveis d'una dona que exerceix la prostitució.

«A les Forces Armades, com en qualsevol àmbit de la societat, tolerància zero contra les ofenses o agressions a les dones. Qui faci o proposi alguna d'aquestes reprovables conductes haurà de respondre davant la Justícia», ha maniestat el Ministeri.

Així s'ha pronunciat el departament que dirigeix Margarita Robles després que el diari 'Ara' informés aquest dimecres que dos militars de l'Exèrcit de Terra varen proposar en un grup de WhatsApp a la resta d'integrants participar en un sorteig que rifava els serveis d'una prostituta.

Així ho varen suggerir en un xat privat entre soldats de la caserna del Bruc de Barcelona, en què es varen compartir fotografies de la prostituta i els serveis que oferia. També es va penjar un cartell a la cantina de la caserna anunciant el sorteig de la «dama de companyia».