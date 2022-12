Militars espanyols sortegen una cita amb una prostituta

Un caporal i un sergent de l'exèrcit espanyol que ocupa la caserna militar del Bruc de Barcelona varen organitzar fa quinze dies un sorteig d'una trobada amb una prostituta.

Segons una informació que ha avançat el diari Ara, volien recaptar diners per a la festa de la Puríssima d'aquest dijous, que celebren les companyies de fusellers.

Una estona amb 'una dama de companyia'

Haurien penjat un cartell al bar de la caserna anunciant el sorteig d'una estona amb 'una dama de companyia', amb una foto de la dona en qüestió.

Els que aportessin 25 euros per al sopar d'aquest dijous entraven en el sorteig, però també podien pagar 3 euros només pel sorteig i podien comprar bitllets extra per un euro.

Sorteig en un xat de Whatsapp

La difusió i la recollida de doblers l'haurien organitzat principalment en un xat de Whatsapp on hi ha una setantena de militars i on es poden llegir comentaris molt masclistes.

Ha estat un dels integrants d'aquest xat el que ha denunciat públicament el sorteig i, segons l'Ara, uns quants militars de la caserna els ho han confirmat.

El diari explica que els responsables de comunicació de l'exèrcit han negat que els comandaments estiguessin al cas del sorteig i han remarcat que el xat «no és oficial».