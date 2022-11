Un Guàrdia Civil difonia proclames del Ku Klux Klan i 'fake news' acusant joves marroquins de falsos delictes, però la Fiscalia demana que no vagi a presó

Un agent de la Guàrdia Civil destinat a la Comandància de Barcelona ha estat condemnat aquest dimarts per l'Audiència de Barcelona per difondre 'fake news' o notícies falses sobre menors no acompanyats (menes) d'origen marroquí.

El militar espanyol ha estat condemnat per un delicte d'odi per haver publicar a les xarxes socials el vídeo d'una agressió d'un home a una dona i inventar que era «un mena marroquí de Canet de Mar»

El vídeo que va difondre era en realitat l'enregistrament d'una càmera de seguretat de la Xina que havien publicat les autoritats del país per mirar de trobar l'autor.

Acord amb la Fiscalia

Després d'un acord amb la Fiscalia, l'agent de la Guàrdia Civil ha acceptat una pena de 15 mesos de presó, una multa de 1.620 euros i l'obligació de tancar els seus perfils en xarxes socials --ja ho va fer abans del judici--, en una condemna que el tribunal ha dictat 'in voce' a la mateixa sala on estava previst el judici, que no ha arribat a celebrar-se a causa d'aquest acord.

Tant el fiscal com la defensa han demanat al tribunal que l'agent no hagi d'entrar a la presó i el tribunal ha avisat que ho resoldrà en la sentència escrita o en el tràmit d'execució de la sentència.

En cas que els magistrats acceptin que no entri a la presó, el fiscal ha demanat com a condició que hagi de seguir un curs d'igualtat de tracte i no discriminació i que durant el temps de suspensió de la condemna no pugui obrir altres perfils amb contingut discriminatori.

Publicacions racistes

El vídeo gravat a la Xina i atribuït falsament a Canet de Mar va tenir 21.900 visualitzacions i l'acusat ho va acompanyar del missatge: «Aquí teniu el vídeo del mena marroquí de Canet de Mar, li donarem 'la paguita' fins als 23 anys, els nins de Pedrito Piscines. Per cert, després per a més inri, la viola, aquests energúmens i aquestes 'manades' de marroquins no sortiran en els mitjans».

L'enregistrament és 45 segons i mostra com un home agredeix a una dona amb 15 cops de puny al cap seguits de set puntades també al cap fins a deixar-la inconscient, després li intenta baixar els calçons, l'agafa dels cabells i l'arrossega per terra fins a sortir de pla.

Segons l'escrit del fiscal que l'acusat ha reconegut, el seu perfil també «contenia múltiples publicacions de naturalesa xenòfoba i racista, consultables per qualsevol persona en la xarxa social Twitter, amb suposades informacions deformades sobre els immigrants en general, totes elles presidides per idèntic rebuig frontal a la presència d'estrangers a Espanya».

L'escrit d'acusació reflecteix diversos exemples d'aquestes publicacions de tints racistes, entre ells comentaris amb la creu cèltica i cites de líders del Ku Klux Klan.