Rodrigo, de repartir bolígrafs de Vox a Montesion de Palma a liderar l'atac masclista del col·legi major Elías Ahuja de Madrid

L'estudiant que va liderar l'atac masclista del col·legi major Elías Ahuja de Madrid al crit de «Mónicas, putas, salid de vuestras madrigueras. Sois todas unas ninfómanas. Os prometo que vais a follar todas en la capea», és Rodrigo P. M. que va estudiar tot l'ensenyament secundari al col·legi Montesion de Palma.

Amb nom de Cid Campeador i dos llinatges compostos de nissaga castellaníssima, va cursar Educació Secundaria Obligatòria (ESO) i el Batxillerat de Ciències Socials al col·legi del centre de Palma entre els anys 2015 i 2020.

Actualment Rodrigo P. M. estudia a la Universidad Autónoma de Madrid un doble grau en Dret i ADE.

Alguns excompanys d'estudis de Rodrigo el recorden com un jove amb dots de lideratge, admirador de Mariano Rajoy i que no només exhibia la seva ideologia ultradretana, sinó que en feia propaganda sempre que podia. Encara recorden com just abans d'un examen va repartir entre tots els seus companys bolígrafs amb el logotip de Vox i una bandera espanyola, perquè els fessin servir durant la prova.

Rodrigo és fill d'un enginyer i una funcionària de l'àmbit de Menors que viuen a Palma.

Ara, Rodrigo, ha estat expulsat del centre durant 15 dies i el Ministeri Públic ha requerit a la Policia que li remeti tota la informació sobre l'episodi d'insults masclistes que els estudiants de l'Elías Ahúja varen dirigir contra unes joves del pròxim col·legi major Santa Mónica. La Fiscalia madrilenya, segons informa l'agència Efe, ja ha practicat les primeres diligències en el marc de la recerca oberta per a determinar si els càntics masclistes podrien constituir un presumpte delicte d'odi. La Universitat Complutense de Madrid també ha obert una investigació sobre aquest tema.