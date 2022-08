Detenen un home a un PAC de Palma per haver intentat agredir personal sanitari

La Policia ha detingut a un home de 54 anys d'edat per amenaçar el personal sanitari d'un centre de salut de Palma.

Els fets varen ocórrer el dijous a les 13.00 hores, quan l'home, sense motiu aparent, va començar a amenaçar als professionals del centre, que varen avisar la Policia.

Segons la versió de la policia, una vegada es varen personar en el lloc, van observar un home en estat d'agitació i nerviosisme. Els policies varen intentar parlar amb ell per a esclarir l'ocorregut, però l'home no va fer cas a les indicacions, arribant fins i tot a encarar-se amb els agents i amb el personal sanitari.

Quan els agents varen observar que va intentar agredir un membres del personal sanitari, es varen interposar davant per a impedir-ho, per a posteriorment també intentar arremetre contra els agents, per la qual cosa finalment va haver de ser reduït i detingut.

El personal del PAC va manifestar a més que no era la primera vegada que ocorria un episodi similar.