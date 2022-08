Espectacular incendi d'un iot a Cala Saona a Formentera

Aquest dijous horabaixa, Salvament Marítim ha rebut l’alerta d’un incendi a un iot a Cala Saona, a Formentera. Les flames s'han propagat ràpidament per tota l'embarcació, però les persones que hi havia a bord han pogut ser rescatades sanes i estàlvies.

L’embarcació afectada, de nom Ària SF i de 45 metres d’eslora, duia 7 tripulants a bord així com una dotzena de passatgers. Salvament Marítim ha activat l’alerta de tràfic de socors a totes les embarcacions del voltant del Iot, que han ajudat en les tasques de rescat del passatge, mentre que en un primer moment la tripulació s’ha quedat a l’embarcació per intentar contenir el foc.

Les naus dels voltants han duit extintors per a ajudar-los, però no s’ha pogut fer res. Testimonis presencials han relatat a Ràdio Illa que quan s’obria la porta d’on sortia el fum, l’oxigen de l’exterior activava la força del foc, i tot i que s’hi ha apropat un vaixell amb una autobomba per intentar reduir les flames, aquesta no s’ha pogut posar en marxa i en qüestió de pocs minuts l’incendi ja s’ha estès per tot el casc de la nau, produint-se tres explosions en el decurs d’aquest.

Salvament Marítim hi ha enviat els bucs Guardamar Concepción i Salvamar Acrux, que estan fent feina sobre el terreny. El fet que bufi vent de llevant ha ajudat al fet que el fum se n’anés mar endins i no afectés la costa de Formentera.