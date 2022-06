Testimonis de l'atropellament mortal a Palma asseguren que el cotxe policial anava sense llums d'emergència i que hi duia alcohol

Una persona ha mort aquest dijous a Palma després de ser atropellada per un vehicle de la Policia Local que, segons han explicat, estava de servei i actuava d'urgència.

L'accident es va produir cap a les 00.30 hores al Passeig Sagrera. Dues persones més, una dona de 35 anys i un home de 25, també varen ser atropellades i varen resultar ferides.

En roda de premsa aquest divendres, tant la regidora responsable com la comissària han explicat als mitjans de comunicació alguns detalls coneguts del cas per tal d'aclarir al màxim les informacions i contrarestar els testimonis que afirmen que el cotxe policial anava sense llums d'emergència i que duia una botella d'alcohol.

Aquests testimonis, aconseguits per IB3, expliquen que el policia va pitjar els frens «massa tard» i varen colpejar les tres persones que anaven en bicicleta. «Al cap de poca estona varen arribar altres cotxes de policia i tant jo com altres testimonis vàrem veure com treien una botella d'alcohol del cotxe de policia accidentat. Al principi no volien agafar-me declaració perquè no som de Palma. Almanco sis persones més varen veure com retiraven la botella d'alcohol», ha assegurat un dels testimonis.

Una altra de les persones que varen presenciar l'accident, companya de feina de les persones atropellades, ha volgut remarcar que el cotxe de la Policia Local de Palma no portava els llums d'emergència encesos.

Sobre això, la regidora Joana Adrover ha dit que hi ha persones que veuen els fets «de manera diferent» o que fins i tot «no diuen la veritat». Així, ha declarat que, de la investigació feta fins ara, la Policia de Palma constata que el vehicle duia en tot moment els senyals lluminosos d'emergència; les condicions tècniques del vehicle eren correctes; el conductor del vehicle és un policia experimentat i va donar 0,0 en taxa d'alcohol i que no hi havia una botella d'alcohol al vehicle policial.