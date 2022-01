L'agent de la Policia espanyola que va agredir el fotoperiodista Jordi Borràs, condemnat a un any de presó

L'agent de la Policia espanyola que va agredir el fotoperiodista Jordi Borràs l'any 2018 ha reconegut els fets, en un acte de conciliació entre tots dos celebrada aquest dimarts, i ha acceptat una condemna d'un any de presó i indemnitzar-lo amb 7.000 euros. Tal com ha explicat el mateix Borrás a través de les xarxes socials, l'agent ha reconegut que va agredir a Borràs per motius ideològics.

A més, haurà de pagar totes les costes judicials i ha retirat l'acusació contra ell, que deia que inicialment havia estat el fotoperiodista qui l'havia agredit.

La Fiscalia de Delictes d'Odi demanava una condemna de dos anys de presó pel delicte de lesions amb l'agreujant de discriminació per motius ideològics. També sol·licitava que fos inhabilitat de sufragi passiu durant aquests dos anys i que indemnitzàs a Borràs amb 7.500 euros.

El fotoperiodista ha agraït a la seva advocada, Carla Vall i Duran, la gestió en la seva defensa, i també al lletrat de l'Ajuntament de Barcelona i a les 684 persones que han finançat el procés amb una campanya de micromecenatge.

Els fets varen ocórrer el juny de 2018, quan a la sortida de la presentació de la plataforma Crida Nacional a Barcelona una individu es va acostar a Borràs tot cridant «Viva Espanya» i «Viva Franco» i el va agredir.

En un primer moment, l'agressor va ser retingut per diversos veïns, però després d'això va treure una placa i es va identificar com a agent de la Policia espanyola, extrem que més tard va confirmar el cos.