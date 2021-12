Més llenya al foc: tornen a ajornar l'ingrés a presó dels feixistes condemnats per l'atac al centre Blanquerna

Dos dels condemnats per l'assalt al centre Blanquerna de Madrid, perpetrat la Diada de 2013, han tornat a evitar l'ingrés a presó.

Vuit anys després d'aquells fets, l'Audiència de Madrid ha ajornat l'ordre que els obligava a entrar en un centre penitenciari, després d'acceptar els motius que han adduït.

Un dels dos ajornaments és fins al gener, per motius laborals. L'altre és fins al març i és per motius personals: el condemnat ha al·legat que serà pare els pròxims dies.

Es tracta de Pedro Chaparro, líder del partit d'ultradreta Democracia Nacional, que a finals de novembre va oferir una roda de premsa a Barcelona i va assegurar que ho tornarien a fer i que ells sí que són presos polítics.

Ara per ara, només han ingressat a presó dos dels catorze condemnats per l'assalt a Blanquerna quan s'hi havia de fer un acte institucional de celebració de la Diada a Madrid. Són Íñigo Pérez de Herrasti i José Pedro Cruz, que estan en presons madrilenyes. Un tercer condemnat fa mig any que està en règim obert en un centre d'inserció social.

Quatre més estan pendents de la tramitació de l'indult davant el Tribunal Suprem. I encara n'hi ha un que continua en situació de cerca i captura. Les penes inicials de l'Audiència Provincial de Madrid varen ser d'entre sis i vuit mesos de presó, però el Tribunal Suprem les va elevar fins als dos anys i deu mesos.