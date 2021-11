Detenen acusat de violació un home que feia anys que assetjava dones a les estacions de tren del Raiguer

La Guàrdia Civil ha detingut per una presumpta violació a punta de ganivet un jove de 24 anys resident a la comarca del Raiguer, conegut per tenir múltiples antecedents per delictes d'índole sexual.

L'institut armat va iniciar una investigació després de rebre la denúncia d'una dona per delictes d'agressió sexual i robatori. Els guàrdies civils varen observar que els fets als quals feia referència la víctima encaixaven amb el perfil d'aquest jove conegut per nombrosos casos d'assetjament sexual.

Segons la Guàrdia Civil, fins avui, el jove hauria assetjat i perseguit dones en els voltants d'estacions de tren, però encara no havia aconseguit consumar cap agressió sexual.

No obstant això, el passat 31 d'octubre de matinada, l'ara detingut va aprofitar un moment en el qual la víctima transitava sola i que no hi havia testimonis prop de l'estació de ferrocarril de Sineu.

D'acord amb la versió de la Guàrdia Civil, l'home es va acostar a la víctima i li va oferir ajuda ja que començava a ploure. Una vegada guanyada la confiança d'aquesta dona, la va dirigir al lloc desitjat i amb un ganivet la va amenaçar de mort i, amb la víctima completament atemorida, l'autor va consumar la violació. Després d'això es va apoderar dels doblers que la dona duia en la seva bossa.

Els guàrdies civils sabien que el jove es trobava ingressat a l'Àrea de Psiquiatria de l'Hospital Comarcal d'Inca i que havia de ser donat d'alta mèdica aquest dijous, per la qual cosa aquest temps ha estat utilitzat per reunir les proves per a procedir a la seva detenció en aquest mateix moment.

A més dels fets anteriorment exposats, en la investigació policial han aparegut altres denúncies per delictes d'índole sexual.