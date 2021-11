Ja són 12 els passatgers detinguts de l'avió que va aterrar d'emergència a l'aeroport de Palma

Agents de la Guàrdia Civil i de la Policia espanyola han detingut 12 passatgers de l'avió que ha aterrat d'emergència aquest divendres a l'aeroport de Palma, els quals han estat traslladats a dependències policials. Entre els arrestats, està el passatger que suposadament estava malalt i ha provocat l'aterratge.

Segons han informat fonts pròximes a l'operatiu, el passatger que suposadament estava malalt i va provocar l'aterratge ha estat detingut a Son Llàtzer com a presumpte autor d'un delicte d'afavoriment d'immigració il·legal i infracció a la llei d'estrangeria, després d'haver rebut l'alta hospitalària. La resta dels passatgers detinguts, fins al moment, han estat capturats al carrer Manacor, de Palma; a Sa Cabaneta, a Marratxí; i en els voltants de l'aeroport de Son Sant Joan.

Els 12 passatgers detinguts, ara per ara, han estat traslladats, i es troben en aquests moments, en la Prefectura de Policia espanyola. L'operatiu continua, no obstant això, obert i no es descarten noves detencions.

Cal recordar que al voltant de les 19.00 hores d'aquest divendres, un vol ha hagut d'aterrar a l'aeroport de Palma per una emergència mèdica. Un passatger va sofrir aparentment un coma diabètic i va haver de ser traslladat en ambulància juntament amb un acompanyant a l'Hospital de Son Llàtzer.

En el moment de l'evacuació del vol, diversos passatgers de l'avió, entorn d'una vintena, van sortir corrent per les pistes. La Guàrdia Civil va començar buscar-los i, per això, es va procedir al tancament de l'aeroport i es van desviar els vols. Aquest dissabte, l'aeròdrom de la capital balear ja opera amb total normalitat, segons han requerit des d'AENA.

Fonts pròximes a la recerca han explicat que s'estudia la hipòtesi que tot estigués planejat per a entrar de manera irregular a l’Estat espanyol.