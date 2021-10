Jupol considera una actuació «perfecta» i «impecable» que agents de policia entrin en un domicili sense ordre judicial

El Jutjat penal número 6 de Palma ha celebrat aquest dimarts una vista pel judici contra l'autor del vídeo viral que mostrava suposats agents i agents de la Policia espanyola entrant a un pis a Palma sense mostrar cap ordre judicial, a qui acusen de presumptes delictes de desobediència, injúries i calúmnies i delicte contra la intimitat.

La vista ha acabat sense acord entre les parts per la qual cosa s'haurà de celebrar-se el judici.

Abans de l'acte, l'advocada de la defensa, Beatriz Fernández, ja ha anticipat que no veien viable un acord per la pena «excessiva» que es demanava --tres anys de presó tant per part de Fiscalia com l'acusació particular-- i per la nul·litat de l'estat d'alarma. A més, ha negat que l'acusat fos qui va difondre el vídeo a les xarxes socials.

El portaveu del sindicat de policies Jupol, Pablo Pérez, ha defensat que la intervenció dels policies va ser «perfecta» i «impecable», i ha assegurat que la difusió del vídeo permet identificar als agents i això suposa un perill per a ells --per «l'agressivitat de certs col·lectius cap a la Policia Nacional», ha precisat--. Per això, ha sostingut que la pena de tres anys de presó no és desproporcionada.

Paral·lelament, el portaveu de Jupol a les Balears, Chechu Enrique, ha intentat justificar l'evident violació de domicili per part dels policies afirmant que aquests varen accedir al domicili amb l'autorització de l'amo, cosa que en el mateix vídeo queda desmentida.

El vídeo

Els fets recollits en el polèmic vídeo varen tenir lloc el 9 de maig de 2020, quan Mallorca estava en la fase 0 del pla de desescalada. Els agents es varen personar en un domicili i hi varen entrar sense disposar del la pertinent ordre judicial i malgrat que els habitants del pis els varen manifestar la seva negativa a deixar-los entrar.

Tot i les amenaces dels policies, l'ara acusat no va voler aturar de gravar perquè defensava que estava en el seu dret. Va argumentar que no tenien una ordre judicial, i negava que se'ls hagués donat permís per a entrar, per la qual cosa en el vídeo els acusa d'haver entrat «per la força».

Tot i que el vídeo no deixa cap espai per als dubtes, la Fiscalia demana una condemna de tres anys de presó per a l'acusat, un jove de 27 anys, per presumptes delictes de desobediència i calúmnies. També sol·licita indemnitzacions en favor dels policies afectats per valor de 3.000 euros. Jupol demana quatre anys de presó i una multa de 5.000 euros per presumptes delictes de desobediència, contra la intimitat, calúmnies i injúries.