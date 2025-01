El Pi denuncia el xantatge del Govern espanyol amb el Decret Òmnibus: «S'ha de reconèixer el sobrecost de la insularitat»

Davant la proposta del Govern espanyol de tramitar el Decret Òmnibus, El Pi–Proposta per les Illes Balears manifesta la seva disconformitat amb la inclusió de mesures referents a la revalorització de les pensions i les ajudes als afectats per la dana dins un paquet legislatiu que també contempla increments de l’IVA en aliments bàsics o l’electricitat.

«Aquesta proposta legislativa no tenia en compte els sobrecostos que pateixen els ciutadans de les Illes Balears derivats de la insularitat, una realitat que fa que el cost de la vida sigui molt més elevat que en altres parts de l’Estat espanyol», defensa. «No pot ser que un pensionista d’Extremadura cobri el mateix que un de les Illes Balears, perquè la vida a les Balears costa, de mitjana, un 2,8% més», explica la formació política. «És inadmissible que es jugui amb el benestar dels més vulnerables, sotmetent a xantatge el Parlament i la ciutadania amb l’estratègia del tot o res», assegura.

«Ajudes essencials com la revalorització de les pensions i el suport als damnificats per desastres naturals no poden estar subjectes a negociacions que incloguin mesures lesives per al conjunt de la societat, especialment per a territoris amb condicions socioeconòmiques particulars com les nostres», insisteix.

Per això, El Pi exigeix:

La separació immediata de les mesures socials del Decret Òmnibus: Les pensions i les ajudes han de ser tramitades i aprovades de forma independent, prioritzant les necessitats urgents dels ciutadans sense condicionants inacceptables.

Un compromís real amb el benestar de la població més vulnerable: Aquestes mesures no poden ser moneda de canvi en un decret que inclou increments que afecten directament el poder adquisitiu de les famílies.

Un reconeixement dels sobrecostos de la insularitat: El Govern espanyol ha d’assumir que les Illes Balears, pel seu caràcter insular, pateixen una càrrega econòmica afegida que es veu agreujada per qualsevol augment dels costos bàsics. No tenir-ho en compte en decisions legislatives com aquesta és una mostra d’insensibilitat i desconeixement.

Més transparència i rigor en la gestió legislativa: És essencial acabar amb la pràctica de concentrar mesures tan dispars en un sol decret, que només genera divisió i desacords polítics evitables.

«No calen dues setmanes ni dos dies per aprovar decrets de mesures socials si hi ha una voluntat real de protegir les persones afectades per situacions adverses. El Govern espanyol té l’obligació de ser responsable i d’actuar amb celeritat i equitat», expresa la formació.

El Pi reitera el seu compromís amb una política més justa, transparent i que prioritzi el benestar de tots els ciutadans, amb especial atenció a les necessitats dels habitants de les Illes Balears. Reclama al Govern espanyol que rectifiqui i incorpori mesures que tengui en compte la «singularitat del nostre territori».