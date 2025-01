El Consell obliga a protegir l'edifici del carrer 31 de Desembre

La Ponència Tècnica de Patrimoni del Consell Insular de Mallorca, ha aprovat aquest dimecres un informe que obliga a mantenir la protecció patrimonial de l'edifici del carrer 31 de Desembre núm. 27 de Palma i confirma que aquesta protecció és responsabilitat de l'Ajuntament de Palma.

L'Associació per a la Revitalització dels Centres Antics (ARCA) havia sol·licitat a Patrimoni del Consell que es pronunciàs sobre aquesta qüestió, davant les intencions dels promotors de demolir tot l'immoble. L’edifici comptava amb una protecció patrimonial ratificada per la Comissió de Centre Històric, però no havia estat tenguda en compte. La comissió obliga a unes prescripcions de conservació que la llicència de demolició no contemplava.

Davant el risc de pèrdua d'un element important de l'Eixample que a més, posteriorment es descobreix que era obra de l'insigne arquitecte Gaspar Bennazar, ARCA va sol·licitar la catalogació al Consell, el qual ara s'ha pronunciat.

L'informe tècnic reconeix els valors de l'immoble com bé d'interès local i, per tant, ha de ser preservat al catàleg municipal de Palma. No considera que mereixi ser considerat bé d'interès en l'àmbit Insular, però sí que ha de ser preservat.

ARCA indica que les passes a donar a partir d'ara serien:

1. Ratificació a la comissió política de la decisió de la Ponència Tècnica

2. Que l'Ajuntament de Palma mantengui la fitxa de catàleg i la suspensió de llicència a aquest immoble fins a la modificació del projecte.

3. Que el promotor de l'obra s'adeqüi a les directrius d'intervenció previstes al catàleg i que ja varen ser establertes per la mateixa Comissió de CH de l'Ajuntament i ara ratificades pel Consell.

«El patrimoni guanya»

ARCA espera que les passes a seguir en aquest procés siguin les correctes i la protecció del patrimoni triomfi «una vegada més en benefici de tothom».

La resolució del Consell obliga a l'ajuntament al manteniment de la fitxa del catàleg i qualsevol actuació en contra dels valors patrimonials reconeguts seria considerat com un dany i destrucció del patrimoni.