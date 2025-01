L'edifici de Gesa acollirà una biblioteca, un auditori i sales per a exposicions

L'edifici de Gesa, la compra del qual va ser aprovada a finals de l'any passat per la Junta de Govern de l'Ajuntament de Palma, comptarà amb una biblioteca, un auditori i sales per a exposicions.

Així ho ha dit aquest dimarts el batle de Palma, Jaime Martínez, a la signatura de l'acord de col·laboració entre Cort i Blanca i Borja Thyssen-Bornemisza perquè art del Museu Nacional Thyssen-Bornemisza viatgi a la ciutat.

Tot i que les primeres obres del museu, de l'artista Peter Halley, arribaran al març al Casal Solleric, Martínez ha destacat que la col·laboració «s'anirà cristal·litzant» en altres projectes, entre els quals hi ha exposicions a l'edifici de Gesa.

El centre cultural que està previst que s'hi desenvolupi, que sortirà a partir del març a concurs d'idees, tendrà zones de biblioteca, ludoteca, mediateca i un auditori, així com altres de caràcter polivalent, ha confirmat el batle.

Al concurs d'idees, ha afegit, també hi participarà la Fundació Thyssen-Bornemisza per a veure «quins condicionants hi ha d'haver als espais expositius», en vista de la futura col·laboració.

Entre l'edifici de Gesa i la parcel·la annexa sumen prop de 20.000 metres quadrats construïbles, cosa que segons el parer del batle donarà per a dur a terme un centre cultural i d'innovació «de referència». També serà la seu del futur districte d'innovació de Nou Llevant, que serà presentat les properes setmanes.