El GOB demana major protecció per a la Reserva Marina del Freu de sa Dragonera

Durant el mes de desembre ha estat a consulta prèvia el projecte d’Ordre per regular la velocitat de les embarcacions a la Reserva Marina del Freu de sa Dragonera així com per establir-hi una zona d’alta protecció. El GOB ha presentat aportacions al projecte amb l’objectiu que la norma reculli allò que veritablement es requereix perquè aquesta sigui «una bona eina de gestió i protecció de la biodiversitat».

Si més no, ambdues de les iniciatives són una bona notícia pel que fa a la millora de la gestió de l’espai i a la protecció de la biodiversitat marina que es troba en les aigües de la reserva. És per això que l'associació ecologista dona la benvinguda a les iniciatives i agraeix a la Direcció General de Pesca per promoure-ho.

El projecte d’ordre no dona gaires detalls, ja que es troba en un estat inicial de la seva redacció, només parla de la intenció de limitar la velocitat de navegació de la reserva marina i de la creació una zona d’alta protecció als voltants dels illots dels Calafats.

Des del GOB han fet diverses demandes pròpies, però també creuen necessari que es faci un procés més participatiu entre els diferents sectors implicats en l’espai, abans de l’aprovació definitiva de l’ordre. És convenient que la Direcció General de Pesca, un cop rebudes les aportacions del tràmit de consulta pública prèvia i abans del tràmit d’informació pública, «promogui unes jornades en què es puguin treballar els punts a regular amb tots els sectors implicats i/o afectats i permeti una ordre pionera, consensuada i eficient i eficaç», exposa el GOB.

Això no obstant, el GOB vol reclamar certs aspectes a tenir en compte:

Sobre la limitació de la velocitat de navegació

Aquesta és una temàtica que fa temps que l'entitat treballa, ja que creu que té un impacte en la biodiversitat marina al mateix temps que genera un perill per a la seguretat de les persones i la biodiversitat que conviu al litoral.

Dins la Reserva Marina del Freu de sa Dragonera hi ha un gran trànsit d’embarcacions a elevades velocitats, especialment provinents dels ports de Sóller, Andratx i Palma. Això pot generar col·lisions amb espècies de dofins costaners com el dofí mular Tursiops truncatus quan surt a respirar o tortugues marines com la Caretta caretta que igualment surten a la superfície i s’hi passen encara més temps reposant. A més, l'elevada velocitat genera renou que pot interferir en la comunicació dels cetacis, o fins i tot alterar la fisiologia d’altres espècies, com s’ha comprovat en la posidònia. També, el trànsit continuat d’embarcacions provoca moviment de les masses d’aigua que augmenta la terbolesa de l’aigua i perjudica les comunitats vegetals. En aquest sentit, l'entitat ecologista demana:

Limitar la velocitat de navegació a un màxim de 10 nusos dins tot l’àmbit de la reserva marina, tal com es fa a la part de gestió estatal, per a qualsevol mena d’embarcació i artefacte a motor, independentment de l’eslora. Això no obstant, sense perjudici del que ja estableix el Reglament General de Costes, on actualment no es pot navegar a velocitats superiors de 3 nusos en els primers 50 m de la costa rocallosa. Aquesta última norma també és quelcom que des del GOB ja han començat a fer-hi feina per modificar-la i augmentar-ne les restriccions. Prohibir la navegació de motos aquàtiques, ja que la seva utilització generalment és per oci i la seva pràctica excedeix els 10 nusos de velocitat. La seva utilització és incompatible amb la conservació i protecció de la biodiversitat.

Sobre la creació d’una àrea d’alta protecció al voltant dels illots dels Calafats

Es pot considerar una àrea d’alta protecció aquella en què s’han eliminat les pressions controlables, amb especial èmfasi en les activitats extractives, principalment la pesca de peixos i crustacis. Sovint també s’hi eliminen altres activitats que poden generar impacte o provocar una alteració del comportament de la biodiversitat marina, com per exemple, el busseig recreatiu.

L’equip de gestió de la reserva marina fa un seguiment de les espècies vulnerables a la pesca i els resultats dels censos han mostrat que la zona que es vol protegir, els illots dels Calafats, no presenta una elevada biomassa en comparació amb altres com el Cap Llebeig.

Així, el GOB deman que la zona d’alta protecció que es faci al voltant dels illots dels Calafats tengui l’objectiu de recuperar la zona perquè aquesta pugui augmentar la seva biomassa. Per això:

La zona d’alta protecció haurà de donar continuïtat a la Reserva Marina Integral Estatal generant un corredor de protecció. No s’ha de permetre la pesca i únicament s’ha de permetre el busseig científic.

A més, tenint en compte els valors de biomassa presents en tot l’àmbit de la reserva i les condicions orogràfiques i climatològiques de cada zona, l'entitat creu convenient augmentar la protecció del Cap Llebeig, augmentant les restriccions de l’activitat pesquera. Ho creu convenient perquè:

En protegir la zona dels illots Calafats, es pot generar un desplaçament de la pressió de pesca cap al Cap Llebeig. La temperatura de l’aigua dels illots Calafats és superior a la del Cap Llebeig, el que fa que el Cap Llebeig sigui una zona d’agregació d’espècies i reproducció, augmentant la sensibilitat de l’àrea. La zona, que a més forma part de la Xarxa Natura, presenta hàbitats protegits per la Directiva Hàbitats com el 1120 praderies de Posidònia, el 1170 Esculls i el 8830 coves marines submergides i semisubmergides. La protecció d’aquests hàbitats és obligada i permeten la proliferació de la biomassa de les espècies marines, i per això la seva protecció donaria continuïtat a la ja iniciada amb la Reserva Integral de la reserva de gestió estatal i augmentaria la resiliència del conjunt de la Reserva Marina front pertorbacions externes.

Per tot això, des del GOB consideren imprescindible que l’Ordre final garanteixi una protecció efectiva de la Reserva Marina del Freu de sa Dragonera, establint mesures clares i eficaces per reduir l’impacte de les activitats humanes i fomentar la recuperació de la biodiversitat. En aquest sentit, també creuen necessari un procés de tramitació més participatiu, on tots els sectors implicats puguin aportar les seves propostes i garantir que la norma respongui realment a les necessitats de protecció de l’espai. L'entitat ecologista continuarà fent feina perquè aquesta normativa esdevengui una eina útil per preservar aquest espai natural únic i assegurar-ne la conservació a llarg termini.