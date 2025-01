L'homenatge popular a Aurora Picornell i les Roges del Molinar serà aquest dissabte al Teatre del Mar

Les Roges del Molinar seran homenatjades, un any més, al barri del Molinar. L'acte serà aquest dissabte, 4 de gener, a les 19.00 h al Teatre del Mar. Les entrades es podran adquirir a partir de les 18.00 h a la taquilla fent un donatiu de 5 €.

A l'homenatge d'enguany hi parlarà Júlia Isern, de la plataforma Menys Turisme Més Vida; també hi serà Sebastià Frau, del col·lectiu Estimada Aurora, que ha interposat una querella contra Le Senne per estripar la fotografia de les Roges del Molinar. La part artística anirà a càrrec de Marta Elka i Toni Pastor, que oferiran una petita actuació. L'acte estarà conduït per la periodista Clàudia Darder.

Des de l'any 2010, el Molinar acull aquest homenatge popular a qui foren les seves veïnades, Aurora Picornell i les Roges del Molinar. Cada any es fan sentir veus de lluites actuals d'arreu del territori i hi actuen artistes que posen el seu talent al servei de la memòria.