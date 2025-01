Palma és des del primer de gener Zona de Baixes Emissions

Palma estrena aquest dimecres, amb l'entrada del nou any, la Zona de Baixes Emissions, encara que ho farà, de moment sense sancionar als infractors.

Davant la magnitud del canvi i la necessitat d'establir un període prou ampli per a impulsar una campanya informativa, el Consistori ha fixat una moratòria que inicialment havia de ser d'uns mesos però que finalment s'estendrà durant tot l'any, per la qual cosa els qui incompleixin la norma seran notificats, encara que no sancionats.

D'aquesta manera, tots els vehicles que accedeixin a la ZBE tendran una notificació informativa sempre que siguin vehicles sense etiqueta.

Amb l'entrada en vigor de la ZBE, l'accés a l'àrea interior delimitat per les Avingudes, la plaça d'Espanya, Via Alemanya i Portugal, Passeig Mallorca, la desembocadura de sa Riera i les avingudes de Gabriel Roca i Adolfo Suárez, quedarà vetat per als vehicles sense distintiu o amb distintiu A de la Direcció General de Trànsit (DGT), que són els més antics.

En el 2027 està previst que les restriccions s'ampliïn als distintius B i, a partir de 2030, només podran circular pel seu interior els vehicles ECO o zero emissions.