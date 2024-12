'Guanyem el futur', l'OCB i els Joves de Mallorca per la Llengua celebren la Diada de Mallorca

Per primera vegada, l'Obra Cultural Balear (OCB) i Joves de Mallorca per la Llengua organitzen un acte per a celebrar la Diada de Mallorca, el pròxim dimarts, 31 de desembre, a les 13 hores a la plaça de Sant Jeroni de Palma.

Arreu dels municipis de Mallorca, les delegacions de l'OCB també organitzen actes semblants amb motiu d'aquesta data tan assenyalada per a la nostra història i cultura. «A Palma, l’entitat no havia organitzat mai un acte commemoratiu però, ara més que mai, és necessari reforçar que la Diada de Mallorca ha estat, és i serà sempre, el 31 de desembre», assenyalen.

Així, un cop acabats els actes institucionals de la Festa de l’Estendard, l’OCB i Joves de Mallorca per la Llengua convoquen tota la ciutadania a una concentració festiva a la plaça de Sant Jeroni de Palma. Serà un acte plural d’afirmació de país on es llegirà un manifest i hi intervindran breument els presidents de l'OCB i de Joves de Mallorca, seguit del cant de La Balanguera, himne de Mallorca. L'acte serà festiu i també hi haurà música i ball.