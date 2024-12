Palma XXI insta l’Ajuntament que destini recursos a la comissió de treball per abordar el repte del canvi climàtic

Aquest dijous s’ha aprovat per unanimitat al ple de l’Ajuntament de Palma la conformació d’una comissió de treball «que s'enfronti al cicle climàtic que Palma pateix». La creació d'aquesta comissió s'inscriu en les propostes que l'associació Palma XXI va fer al batle Jaime Martínez i al tinent de batle de Medi Natural, Llorenç Bauzá, quan es varen reunir el passat mes de novembre per presentar-li el projecte «Adaptació de les ciutats al canvi climàtic», que han iniciat enguany amb un estudi i intercanvi d’experiències a París.

Palma XXI, primer de tot, celebra que l'acord de creació d’una comissió per fer front al canvi climàtic sigui unànime. "Que tots els partits polítics hagin vist la necessitat d’assumir el repte ens demostra que els impactes del canvi climàtic ens afecten a tots i a totes i que la resposta institucional ha de ser contundent, valenta i, sobretot, conjunta i coordinada".

L'associació vol destacar la importància de la transversalitat en la gestió del canvi climàtic. "Aquest és un problema que afecta totes les àrees de la gestió pública, i, per tant, requereix la col·laboració de tots els departaments de l’Ajuntament. Però no només això, la transversalitat també implica treballar coordinadament amb les altres administracions, des del Govern Balear el Consell fins a les institucions europees", reclama.

Palma XXI insisteix que aquest projecte no pot tenir èxit sense la participació activa de la societat civil. "Les entitats veïnals, les associacions ecologistes, els professionals i la ciutadania en general, tots tenim un paper fonamental per garantir que les propostes i les solucions s'adaptin a les necessitats reals de la població. La col·laboració entre la societat civil i l'administració és clau per a la transformació de les nostres ciutats", sentència.

Per tot això, l'entitat insta al plenari a donar suport a la creació d'aquesta comissió de treball, assegurant que tengui els recursos i el suport necessari per fer la seva feina. "Confiem que junts, institucions i societat civil, podrem construir una Palma més resilient, sostenible i justa per a tothom", conclou.