Les Balears lidera la taxa de dones víctimes de violència de gènere, més de 35 víctimes per cada 10.000 habitants

Les Illes Balears té la taxa més alta de dones víctimes de violència de gènere a l'Estat espanyol, amb 35,5 víctimes per cada 10.000 habitants, molt per sobre de la taxa nacional de 19,6 víctimes, segons les dades del tercer trimestre de l'Informe sobre Violència sobre la Dona de l'Observatori contra la violència domèstica i de gènere.



Segons les dades que conté l'informe, el nombre de dones víctimes de violència de gènere en l'arxipèlag ha baixat un -1,4% en el tercer trimestre d'enguany, entre juliol i setembre, tal com les denúncies (un 0,1% menys), respecte al mateix període del 2023.



En concret, els jutjats de les Illes Balears han rebut 2.289 denúncies durant aquest període i s'han comptabilitzat 2.197 víctimes (1.235 de nacionalitat espanyola i 962 estrangeres); nou d'elles eren menors tutelades.



Del total de denúncies, 1.254 han derivat d'atestats policials amb denúncia de la víctima, 456 per intervenció dels agents i 80 arran de la denúncia d'un familiar. Per part seva, 77 víctimes han anat directament al jutjat, on familiars de les víctimes hi han presentat 18 denúncies.



En el tercer trimestre d'enguany han baixat un -12% les ordres de protecció adoptades (352). L'informe recull que en el tercer trimestre del 2024 un total de 310 persones han estat enjudiciades (-7,7% respecte del 2023). En aquest període, 301 persones (165 de nacionalitat espanyola i 136 estrangeres) han estat condemnades per violència de gènere, mentre que nou persones han resultat absoltes.



La majoria dels procediments s'han seguit en els jutjats penals (245 persones jutjades) on s'han dictat 195 sentències condemnatòries (+19%), 155 d'elles després de prèvia conformitat. En els jutjats de guàrdia han ingressat 661 assumptes de violència de gènere.



En tot l'Estat espanyol, el nombre de dones víctimes de violència de gènere ha baixat un 6,57% en el tercer trimestre d'enguany, entre juliol i setembre, tal com les denúncies (un 0,62% menys), respecte al mateix període del 2023. En aquest sentit, reflecteix que en el període analitzat es van registrar 53.147 denúncies per violència de gènere i 48.725 víctimes, un 0,62% i un 6,57% menys que fa un any, respectivament.