El ple de l'Ajuntament de Palma aprova per unanimitat les Medalles d'Or de la Ciutat 2024

El ple de l’Ajuntament de Palma ha aprovat aquest dimecres per unanimitat atorgar les Medalles d’Or de la Ciutat 2024 a aquelles persones i entitats que de forma individual o col·lectiva han treballat en pro de la ciutat i han realitzat activitats en benefici de Palma afavorint-ne el progrés i el desenvolupament.

Així, s'ha acordat la concessió de la Medalla d'Or 2024 a les persones i entitats següents:

1.- Medalla d'OR de la Ciutat a la revista cultural IN PALMA

IN PALMA és una revista fundada per l'editor Iván Terrasa l'any 2004. Dirigida als lectors «creatius, sensibles, cultes, viatgers i enamorats de l'illa i de les coses bones de la vida» tal com destaca l'editor, actualment té 400.000 lectors.

2.- Medalla d'OR de la Ciutat a l'ACADÈMIA DEL CUINA DEL VI DE MALLORCA

L'Acadèmia de la Cuina del Vi de Mallorca va iniciar el seu camí l'any 1987 sota els auspicis de dos entusiastes de la gastronomia com són el diplomàtic Guillem Puerto i el Relacions Públiques, Pep Sans.

Des de llavors, l'Acadèmia s'ha convertit en un referent indispensable de la gastronomia mallorquina, orientada a la recuperació i divulgació del llegat gastronòmic i enològic per a això aprofundeix en els antics receptaris familiars, publicacions periòdiques i obres literàries. A més, l'Acadèmia dóna suport a les noves interpretacions i representacions de plats clàssics mallorquins, així com a les noves elaboracions culinàries basades en la cura i l'excel·lència, amb una atenció especial als productes autòctons o de proximitat com a base de l'èxit de la cuina d'aquesta terra.

3.- Medalla d'or de la Ciutat a JOANA CAMILIÓ.

Juana Camilión, nascuda a la localitat Argentina de Mar de la Plata el 1999, ha aconseguit la medalla de plata als Jocs Olímpics de París competint en el torneig femení amb la Selecció Espanyola en la modalitat de Bàsquet 3x3. medalla de plata a la Copa d'Europa del 2023.

La primera part de la seva trajectòria bàsquet es va desenvolupar a Mallorca i, sent júnior, va disputar la Lliga Femenina 2 amb Air Europa. Aquesta medalla obre un nou horitzó per als esportistes ja que aquesta disciplina esportiva ha passat de jugar-se com a mera diversió amb els amics a una oportunitat i un repte per aconseguir grans èxits. Distingida amb el premi Diario de Mallorca Esport, conjuntament amb Marcus Cooper, Joan Toni Moreno i Joan Munar, Joana Camilión té per davant grans objectius esportius de cara al futur proper.

4.- Medalla d'Or de la Ciutat per a JOANA MARIA ROMÀ PINYANA

La doctora Juana María Román, neix a Cartagena el 1936 i es llicencia en Medicina per la Universitat de Granada el 1960. Posteriorment, es doctora en Medicina per la Universitat de Barcelona amb la tesi «Mortalitat Infantil a Balears (1900-1967)», especialitzant-se a la branca de Pediatria. L'any 1973 obté la plaça de metge adjunt del Servei de Pediatria de l'hospital de Son Dureta i un any més tard aconsegueix la plaça per concurs oposició de la prefectura de secció del Servei de Pediatria del mateix hospital. de Pediatria de l'hospital de Son Dureta fins a l'any 2006, esdevenint la primera cap del Servei de Pediatria d'Espanya. Autora de nombrosos treballs sobre pneumònia infantil i amb grans aportacions al camp de l'asma infantil, Joana María Román ha exercit la docència a la Universitat de les Illes Balears ia l'Escola d'Infermeria de la UIB i el 1978 va obtenir el títol d'Acadèmica de Número a la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears (1976). Entre els guardons que ha rebut al llarg de la seva dilatada carrera professional hi ha el Ramon Llull (2009), el premi Humanitat i Cooperació (2014) i és membre d'honor de la Societat Espanyola de Pediatria i de la Societat Espanyola de Pneumologia Pediàtrica (2008-2009). Cal ressenyar, a més, que ha estat fundadora de l'Assocciació Balear Asma, fundadora del Grup Asma i Educació, fundadora de l'ONG Nens de l'Amazònia i de la Fundació Amazònia a Mallorca, entre d'altres.

5.- Medalla d'Or de la Ciutat per a XESC FORTEZA

El reconegut autor, actor i director de teatre, Xesc Forteza, neix a Palma el 1926. De formació autodidacta, als 11 anys actua per primera vegada en una companyia professional. L'any 1948 ingressa a la companyia Artis de la qual formaria part fins a la desaparició de la mateixa l'any 1969, participant en més de 150 obres. El 1967 funda la seva pròpia companyia i el 1971 converteix el saló Rialto en un teatre on va actuar fins a finals del 1991. El 1997 se li atorga el premi Ramon Llull mort dos anys després. La seva dilatada trajectòria artística el porta a treballar com a showman a diferents sales de festes de Mallorca i en alguna que altra producció cinematogràfica, sense oblidar les seves actuacions a la televisió com a la sèrie Ay, señor, señor (1994) amb Andrés Pajares i Javier Cámara .

Xesc Forteza serà recordat per utilitzar amb mestratge l'humor i el riure com a eines quotidianes en el seu treball professional, fent arribar la cultura i les arts escèniques a tots els públics.

6.- Medalla d'Or de la Ciutat a JOSEP PLANAS I MONTANYÀ

El fotògraf Josep Planas, neix a la localitat barcelonina de Cardona el 1924 i s'instal·la a Mallorca el 1945 on documenta sobre l'arribada de turistes. La seva activitat empresarial es reflecteix en l'obertura d'una vintena de comerços i alhora funda una empresa dedicada exclusivament a postals turístiques que culminaria amb el naixement el 1947 de Casa Planas. Josep Planas deixa un llegat històric fonamental ja que durant la seva vida va poder retratar estrelles del cinema com Charlie Chaplin, Errol Flynn, Joan Fontaine o Grace Kelly, així com personatges universals de la cultura com Joan Miró o Camilo José Cela. Després de realitzar nombroses filmacions cinematogràfiques, reportatges i fotografies als més reconeguts mitjans de comunicació, va ser un gran col·leccionista de fotografies i postals antigues, principalment de Mallorca. Va morir el 2016 deixant darrere seu un gran llegat fotogràfic d'incalculable valor.

7.- Medalla d'Or de la Ciutat al CASTELL DE SANT CARLES I L’ARXIU INTERMEDI MILITAR DE BALEARS

L'Ajuntament ha volgut reconèixer el Castell de Sant Carles com un símbol de Palma, una fortalesa que en diferents èpoques va ser utilitzada com a hospital i presó i que el 1981 es va convertir en Museu Militar. L'origen del Castell de Sant Carles es remunta a l´any 1600 quan el virrei de Mallorca, Joan de Vilaragut, proposa la construcció d´un fort entre Porto Pi i Cala Major per millorar les defenses del port de Palma. En 1609, Felip III ordena la construcció de la Torre de Porto Pi. Les obres s'inicien el 1610 amb una durada de dos anys Al principi, la Torre va ser denominada com a Castell de Porto Pi, però en finalitzar les obres, Carles Coloma, marquès de l'Espinar, pren possessió del seu càrrec com a nou virrei, el que provoca que en honor seu es passés a denominar Castell de Sant Carles. Aquesta torre és el primer element defensiu conegut. El 1762 es construeix una bateria avançada cap al mar que a la dècada dels 40 del segle XX va ser separada del recinte per la nova carretera del Dic de l'Oest. Al llarg de la seva història i en diferents èpoques, va ser utilitzat com a presó i com a hospital i, finalment l'any 1981, el Castell de Sant Carles es va convertir en Museu Militar. Actualment, el Museu funciona com a consorci en què estan integrats el Ministeri de Defensa, el Govern de les Illes Balears, el Consell de Mallorca, l'Autoritat Portuària i l'Ajuntament de Palma.

8.- Medalla d'Or de la Ciutat al LABORATORI INTERDISCIPLINAR SOBRE EL CANVI CLIMATIC DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

El laboratori interdisciplinari sobre canvi Climàtic de la Universitat de les Illes Balears (LINCC UIB) està dirigit pel doctor Damià Gomis Bosch i el doctor Pau de Vilchez Moragues com a subdirector. Aquest laboratori científic i tècnic neix l'any 2017 per impulsar la docència i la investigació sobre el canvi climàtic i els seus efectes sobre la terra. La UIB acull aquest laboratori encarregat de dissenyar estratègies de prevenció, adaptació i mitigació de les conseqüències del canvi climàtic i l'escalfament global. Aquest laboratori integra nombrosos membres que tenen una dilatada carrera professional i investigadora en matèria de canvi climàtic.