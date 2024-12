Identificat el responsable d’un abocament il·legal d’enderrocs

Agents del Grup d’Investigació i Seguiment de Denúncies (GISD) de la Policia Local de Palma, després de realitzar una investigació, varen aconseguir esbrinar l’autoria d’un abocament d’enderrocs i restes de mobles realitzat el 16 de novembre, al voltant de les 09.00 hores, en un descampat del polígon de Son Rossinyol Vell.

Les investigacions es varen iniciar arran d’un informe elaborat per agents de la Unitat de Seguretat Integral (USEI), que varen recopilar les primeres informacions i les varen comunicar al GISD.

Després de les investigacions realitzades, l’autor de l’abocament d’enderrocs va ser denunciat per una infracció greu a l’Ordenança municipal de neteja, rebuig i residus sòlids urbans, sanció que pot arribar als 1.500 euros.

Al seu torn, va ser denunciat per circular amb un camió amb la ITV caducada, infracció greu sancionada amb 200 euros de multa. Tal com ha explicat la Policia Local, EMAYA ha procedit a la retirada dels enderrocs per al seu correcte tractament, amb càrrec a l’infractor.