Més per Palma acusa Fidalgo de dir mentides «per a amagar la seva negligència» sobre l'edifici protegit de 31 de Desembre

Més per Palma ha assegurat que l'edifici racionalista del carrer 31 de Desembre ja estava protegit en el catàleg del Pla d'Ordenació Detallada que el govern municipal del PP "va deixar caure".



En un comunicat, la formació ecosobiranista ha acusat el regidor d'Urbanisme, Óscar Fidalgo, de dir mentides "per a amagar la seva negligència" quan va dir que l'immoble atribuït a Gaspar Bennázar no està protegit.



Segons la portaveu de Més a Cort, Neus Truyol, l'expedient de demolició de l'edifici va passar per la Gerència d'Urbanisme i per la Comissió de Centre Històric i que Fidalgo "no va fer res per a frenar-ho".



La portaveu ha recordat que durant la legislatura passada hi va haver un cas similar en el barri de Santa Catalina, concretament al carrer Marquès de Fontsanta, que va ser resolt "gràcies a la voluntat política i a la negociació amb la propietat".



"Fidalgo no fa res per a evitar aquesta destrucció. Prefereix excusar-se en enganys que ell mateix va desmantellar, en lloc d'actuar amb responsabilitat per a salvar el patrimoni", ha afegit Truyol.



Els ecosobiranistes han reivindicat que en els anteriors mandats van prioritzar la protecció del patrimoni de la ciutat i que el POD va permetre protegir més de 250 edificis històrics, inclòs el del carrer 31 de Desembre.



"El PP ha deixat sense efecte aquesta eina fonamental. Si avui vivim aquesta situació és perquè el govern del PP ha fabricat un marc jurídic perfecte per a beneficiar als poderosos i destruir el patrimoni de tots. Fidalgo i Martínez han creat una jungla normativa perfecta perquè més de 100 edificis abans protegits ja no ho estiguin", ha conclòs Truyol.