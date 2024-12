El procés de divorci no sols representa una etapa complexa a escala emocional, sinó que a més implica diverses despeses segons les circumstàncies particulars de cada parella. Saber el preu exacte de quant costa divorciar-se és complex, ja que les circumstàncies particulars influeixen. Així i tot, de manera orientativa, sí que es poden conèixer els costos associats i els factors que influeixen en el preu per afrontar aquest procés de manera informada.

Tipus de divorci i els seus costos específics

Divorci exprés o notarial

Començant pel procés més econòmic, trobem el divorci exprés, que va ser introduït per la Llei 15/2005. Aquest procediment té un cost mitjà de 400 €. En aquesta modalitat, no es requereix ni advocat ni procurador, però sí que s'han de complir els següents requisits:

Més de tres mesos de matrimoni.

No tenir fills en comú a càrrec.

Acord mutu entre les parts.

Divorci de mutu acord

En segon lloc, en cas que no es compleixi algun dels requisits esmentats en l'anterior, però si hi ha mutu acord, aquesta opció també és bastant econòmica i àgil. El cost mitjà se situa en 800 €, amb un rang entre 500 € i 1000 €. Els seus avantatges inclouen:

Només requereix un advocat i un procurador.

Procés més ràpid i senzill.

Menor càrrega administrativa.

Divorci contenciós

Finalment, quan no existeix acord entre les parts, el cost pot oscil·lar entre 1000 € i 5000 €, sent el preu mitjà aproximat de 2000 €. Aquest tipus de divorci resulta més costós perquè:

Requereix la contractació d'un advocat i un procurador per a cadascuna de les parts.

El procés sol ser més llarg i complex.

Augmenten les despeses de tramitació judicial.

És important esmentar que existeix la possibilitat de reduir aquests costos considerablement mitjançant l'assistència jurídica gratuïta, segons el que s'estableix en la Llei 1/2016.

Factors determinants en el cost final

Complexitat del cas

Com hem esmentat al principi, cada procés de divorci té les seves particularitats, les quals poden incrementar significativament el cost final. Entre els elements que augmenten la complexitat del procés trobem:

El règim matrimonial.

L'existència de propietats o negocis en comú.

Si hi ha fills menors.

Honoraris professionals

D'altra banda, encara que pots sol·licitar l'assistència jurídica gratuïta si compleixes amb els requisits per a això, en cas que contractis un advocat, has de tenir en compte que l'experiència i reputació de l'advocat també influeixen directament en el cost. Aquells amb major experiència o especialitzats en dret familiar poden tenir tarifes més elevades. Finalment, encara que sembli una obvietat, aquells despatxos situats en les principals ciutats, com Madrid o Barcelona, també solen tenir un preu una mica superior que en altres zones.

Nivell de conflictivitat

En aquells divorcis contenciosos amb un alt grau de conflictivitat entre les parts, el procés sol allargar-se considerablement pel fet que augmenten les hores de treball dels advocats o que cal fer peritatges addicionals.

Despeses posteriors al divorci

Pensions i manutenció

A pesar que en aquest article tenim en compte les despeses del divorci, no són de menor importància les despeses continuades que es derivaran del procés, com:

La pensió d'aliments per als fills si n'hi hagués.

La pensió compensatòria si existís desequilibri econòmic.

La liquidació del règim de guanys.

Despeses administratives

Alguns tràmits administratius també poden generar costos addicionals, com:

Modificació de documents oficials.

Canvis en títols de propietat.

Actualitzacions registrals.

Recomanacions per a optimitzar costos

Com hem vist, està clar que des del punt de vista econòmic el més aconsellable és intentar buscar l'acord mutu si és possible, així com valorar la mediació familiar com a alternativa. D'altra banda, també és recomanable:

Sol·licitar diversos pressupostos a diferents professionals.

Considerar l'assistència jurídica gratuïta si es compleixen els requisits.

Si és possible, cal intentar optar per procediments de mutu acord que resulten més econòmics i menys esgotadors emocionalment.