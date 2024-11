MÉS reclama la reobertura del Museu Marítim després d’un any tancat al públic

Els grups de MÉS a l'Ajuntament de Palma i al Consell de Mallorca han denunciat aquest divendres la «desídia i manca de voluntat» dels equips de govern tant a Cort com a la institució insular per reobrir el Museu Marítim. Aquest espai no només porta pràcticament un any tancat al públic sinó que el conveni pel qual l’Ajuntament de Palma cedia l'espai de Ses Voltes com a seu del Museu Marítim continua sense haver estat renovat. De fet, segons ha denunciat la formació, el conveni inicial (signat el 2019) tenia una vigència de quatre anys i va caducar el mes de juliol de 2023, tot just després que el PP assumís tant la batlia de Palma com la presidència del Consell de Mallorca.

Any i mig després, el conveni no ha estat renovat i, per tant, l'ús de les instal·lacions per part del Consell vulneraria la legalitat. El portaveu de Més per Mallorca al Consell, Jaume Alzamora, ha denunciat que els problemes de titularitat impedeixen la reobertura de l'espai. Encara més, segons Alzamora, el pacte PP-Vox ha intentat amagar la seva «pèssima gestió» amb les deficiències detectades a l'espai. No obstant això, segons el portaveu ecosobiranista, «ara ja sabem que Llorenç Galmés va tancar el museu perquè el conveni no estava en vigor, i no per cap altra causa». Jaume Alzamora ha remarcat que les obres per adequar el museu no podrien continuar sense la signatura d'aquest nou conveni. «El Consell no pot executar obres de millora en un espai del qual no és el propietari o del qual no disposa cap dret a través d'una cessió. Aquesta és la vertadera causa de què el museu no estigui obert al públic».

La regidora de MÉS a Cort, Kika Coll, ha lamentat la «deixadesa» del batle Jaime Martínez i ha acusat l'equip de govern municipal d'actuar en connivència amb el PP del Consell per tapar el tancament del Museu al·legant deficiències, si bé «la realitat és el poc interès de les dues institucions en mantenir aquest espai museístic». Coll ha censurat també les presses de Martínez per posar en marxa un nou ‘megamuseu’ per a turistes a l'edifici de GESA i, en canvi, paralitzar la reobertura del Museu Marítim. «Crida l'atenció com s'ha accelerat un megaprojecte urbanístic disfressat de projecte cultural, i la lentitud i deixadesa en aquest cas. Ens resulta sospitós», ha conclòs la regidora.

Tant Alzamora com Coll han exigit al Consell i a Cort no dilatar més la signatura del conveni ni la reobertura de les instal·lacions.