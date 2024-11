«Defensar la democràcia i combatre l'odi», objectius del II Cap de Setmana Antifeixista a Palma

El II Cap de setmana Antifeixista arriba a Palma per a «defensar la democràcia i combatre l'odi de l’extrema dreta». Els tres regidors de MÉS per Palma, Neus Truyol, Miquel Àngel Contreras i Kika Coll, acompanyats de Miquel Rosselló i Antoni Trobat, de les Fundacions Darder Mascaró, han presentat en roda de premsa el programa de les jornades antifeixistes que tendran lloc a finals del mes de novembre.

Es tracta d'un esdeveniment que reunirà ponents de l’Estat espanyol, Catalunya Nord, Euskadi, Bòsnia i Catalunya. Tots ells organitzen aquest esdeveniment amb l’objectiu de «promoure la resistència davant l’extrema dreta i fomentar una cultura democràtica i transformadora».

Una visió plural i transnacional

El programa inclou ponents de renom que aportaran perspectives diverses des del camp de la política, la filosofia, l'activisme i el periodisme. Entre els noms destacats trobam:

· Alícia Valdés (Astúries), politòloga i doctora en Humanitats, és autora de 'Política del malestar' (Debate, 2024). Valdés treballa en la resistència i la subversió política, amb un enfocament transdisciplinar que inclou psicoanàlisi, filosofia i anàlisi de la teoria del desig. A Palma, Valdés aprofundirà en els marcs discursius de l’extrema dreta i en les praxis polítiques anarquistes i postanarquistes.

· Irantzu Varela (País Basc), periodista, escriptora i còmica feminista, coneguda pel seu humor directe i irreverent, aportarà una perspectiva crítica sobre la lluita contra el feixisme des del feminisme i la diversitat. Varela, que s’autodefineix com a feminista, basca, grassa i bollera, és una veu destacada en la defensa dels drets dels col·lectius minoritzats, dels drets humans i en la crítica de les polítiques reaccionàries.

· Fonsi Loaiza (Andalusia), periodista combatiu i autor de diversos llibres d’investigació, com 'Florentino Pérez: el poder del palco' i 'Machismo, mafia y corrupción en el fútbol español'. Loaiza és conegut per la seva tasca de denúncia contra el poder establert i per la seva activitat a les xarxes socials, on compta amb més de 250.000 seguidors. La seva intervenció a Palma se centrarà en la lluita contra la corrupció i en com desinflar els discursos populistes de l’extrema dreta.

El segon cap de setmana antifeixista inclourà una conferència, dues taules rodones, una ruta per la Palma antifeixista, una fireta del llibre antifeixista i activitats per a infants. «Aquest esdeveniment no és només una resposta a l’extrema dreta, sinó una crida a la resistència activa i a la lluita per seguir avançant en drets i llibertats democràtiques. Necessitam repensar les estratègies de les esquerres per poder capgirar les tendències globals reaccionàries, masclistes, racistes i imperialistes. Ens reunim per construir aliances per una societat més justa i democràtica», ha declarat Neus Truyol.

Durant la presentació, Truyol ha criticat durament les aliances del batle de Palma, Jaime Martínez, amb figures de l’extrema dreta europea com Louis Aliot, batle de Perpinyà. «No podem permetre que Palma esdevingui una ciutat de divisió i intolerància. Treballam per reforçar els lligams amb aquelles persones, entitats i territoris que comparteixen els nostres valors democràtics. Aquest cap de setmana antifeixista pretén ser un espai de reflexió col·lectiva per millorar la nostra acció compartida. Palma és i serà una ciutat compromesa amb els drets humans, les llibertats, la igualtat i la democràcia», ha conclòs Truyol.