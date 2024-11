Palma ret homenatge als establiments emblemàtics de la ciutat

PalmaActiva ha acollit aquest dilluns un acte de reconeixement als establiments emblemàtics de Palma, al qual ha assistit una nombrosa representació –més d'una seixentena– d'aquests negocis. En total, 125 establiments formen actualment part del Catàleg d'Establiments Emblemàtics de l’Ajuntament de Palma.

Durant l'acte, els representants dels 13 nous establiments del catàleg han rebut un diploma i un adhesiu identificatiu. La cerimònia ha estat presidida pel batle de Palma, Jaime Martínez Llabrés; la regidora de Comerç, Restauració i Autònoms, Lupe Ferrer, i el director general de Comerç, Toni Fuster, que han coincidit a reafirmar el compromís de l’Ajuntament amb aquesta mena d'establiments, i han ressaltat la seva contribució a la ciutat.

Durant l'acte, representants dels més de 60 establiments han rebut un llibre editat per PalmaActiva i que recull la seva història.

A la jornada també han assistit Carmen Aguiló, gerent de PalmaActiva; Juan Antonio Tormo, director general d'Autònoms; Joana Manresa, presidenta de AFEDECO; Carolina Domingo, presidenta de PIMECO; així com regidors d'altres grups municipals.

L'homenatge ha començat amb la benvinguda per part de Lupe Ferrer i de Toni Fuster. A continuació, i en nom dels establiments que rebien el reconeixement per incorporar-se al catàleg, han intervingut representants de Carnisseria Bonnín, el bar La Llubinense i L'Argentina.

El tancament de l'acte ha estat realitzat per part del batle de Palma, Jaime Martínez Llabrés, que ha començat el seu discurs afirmant que la distinció d'emblemàtic «no sols posa en valor la tradició i la història dels comerços de la nostra ciutat, també destaca la resiliència d'aquests negocis».

Martínez també ha destacat que malgrat el pas dels anys, «els emblemàtics heu estat capaços d'adaptar-vos al constant canvi en l'hàbit del consumidor, sense perdre de vista la qualitat, el tracte directe i el detall en l'atenció, així com la conservació de la tradició». Segons el batle, «parlar dels comerços emblemàtics de Palma és parlar de milers d'històries d'esforç i de dedicació incansable».

Lupe Ferrer, per part seva, ha destacat que el comerç tradicional, local i de proximitat continua sent una pedra angular «de la nostra economia local, una força que no sols contribueix a la creació d'ocupació i dinamització del sector, sinó que té també un paper essencial en el teixit social de la ciutat».

Finalment, Toni Fuster, director general de Comerç, ha assenyalat que aquest sector «és un lloc de trobada en el qual es generen relacions i s'enforteixen els llaços comunitaris; en un món cada vegada més globalitzat, els nostres comerços ens recorden la importància del local, el pròxim, el nostre».

El Catàleg de l’Ajuntament de Palma d'Establiments Emblemàtics 2024 queda conformat per 125 establiments, enfront dels 114 de 2023 –s'incorporen 13 i perden la catalogació 2 a causa del cessament de la seva activitat–.

Els establiments que s'incorporen enguany són: Bar La Llubinense, Bar Vista Alegre, Celler Sant Antoni, Carnes Comas, Carnisseria Bonnin, Carnisseria Germans Vicens, Espardenyeria Llunes, Perdularis, L'Argentina, Miró Jewelry, Peixos Marilén, Tapisseria Vidal i Xarcuteria Creus.