Més per Palma: «L’Oficina Antiocupació del PP i Vox no afronta la veritable arrel de la crisi de l’habitatge»

Més per Palma denuncia que la nova Oficina d’Atenció Integral a l'Habitatge i Antiocupació de l'Ajuntament de Palma, presentada pel PP, no afronta la veritable arrel de la crisi de l’habitatge que està patint la ciutat. «Aquesta oficina és una rendició del PP i el batle Martínez als capritxos de l’extrema dreta», ha declarat Neus Truyol, portaveu de Més per Palma.

Mentre que aquesta iniciativa se centra en una resposta policial al problema de l’ocupació, «els veritables drames per als residents són l’especulació i els preus desorbitats dels lloguers, que fan que cada cop més famílies hagin d'abandonar la ciutat», ha explicat la regidora.

«L'habitatge és un dret, no un luxe per a uns pocs»

Neus Truyol ha remarcat la necessitat d’aplicar mesures que realment protegeixin el dret a l’habitatge. «No podem centrar la política d'habitatge en l’antiocupació quan l’especulació expulsa els nostres residents. Palma necessita mesures efectives per regular el mercat i garantir que tothom tengui accés a una llar digna i assequible», ha declarat.

Mesures concretes: limitar els preus dels lloguers i gravar els habitatges buits

Davant l’escalada de preus, Més per Palma proposa l’aplicació de la Llei d'Habitatge per limitar els preus dels lloguers a les zones amb molta demanda i poca oferta. D’aquesta manera s’evitaria que els preus continuïn pujant fins a nivells insostenibles per a les famílies. A més, per a combatre l’especulació, MÉS planteja l’aplicació d'un impost als habitatges buits, amb l'objectiu de fomentar que aquestes propietats es posin al mercat de lloguer, augmentant l'oferta disponible i alleujant la pressió sobre els preus.

Propostes de Més per Palma per a un mercat d’habitatge just:

Aplicació de la Llei d'Habitatge: Limitar els preus dels lloguers a zones amb una alta demanda per evitar que el cost de l’habitatge esdevengui inassumible.

Impost sobre habitatges buits: Gravar les propietats buides per fomentar-ne el lloguer i ampliar així l’oferta en el mercat.

Inversió en habitatge públic: Crear un parc d'habitatge social suficient per cobrir les necessitats de les famílies amb menys recursos.

Restricció del lloguer turístic: Limitar el nombre d’habitatges destinats a lloguer turístic per evitar la saturació i la pujada de preus en zones amb una alta demanda residencial.

Una Palma per a tothom, no només per a l’especulació

Per a Més per Palma, el dret a l’habitatge no pot quedar sotmès a les forces especulatives del mercat. «Els habitatges no poden continuar sent un bé d’especulació. És el moment de prioritzar el benestar dels residents i d’assegurar que Palma continuï sent una ciutat per viure, no un espai cada cop més inaccessible per a la seva gent», ha conclòs Truyol.