Contreras: «El PP i el batle volen transformar el ple en un espai de silenci»

MÉS per Palma ha expressat la seva preocupació pel nou gir autoritari del govern del PP i els seus socis de VOX, liderats pel batle Jaime Martínez, que restringirà la participació de les entitats ciutadanes als plens municipals a partir del 2025. Aquesta decisió només permetrà la intervenció d'aquelles entitats reconegudes com a Utilitat Pública Municipal (UPM), deixant fora la majoria d'organitzacions ciutadanes que treballen dia a dia per millorar la ciutat.

Així, Miquel Àngel Contreras, regidor de MÉS per Palma, ha denunciat que «en concret, 288 entitats quedaran sense veu a partir de 2025, pràcticament el 80% del RMEC. D’aquesta manera, el PP en deixarà fora associacions culturals, veïnals, sindicats o ONG que estan fent una gran tasca en benefici de la ciutadania o en defensa dels drets socials, laborals i les millores necessàries als barris de la ciutat».

Contreras ha manifestat que aquesta mesura reflecteix la por del PP i del batle Martínez d’escoltar els veïnats i veïnades. «Per al batle, el ple és més un problema que un espai per a escoltar la gent. Martínez mai defensa cap proposta i s’amaga darrere els seus regidors i els socis de VOX, evitant el debat amb la ciutadania», ha afirmat Contreras.

Segons les Directrius l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) sobre Participació Ciutadana, és essencial promoure processos inclusius que permetin a totes les parts interessades participar de les decisions públiques. A Palma, aquesta restricció suposa un retrocés en la qualitat democràtica, ja que silencia veus crítiques que podrien oferir solucions valuoses. «El PP i el batle volen transformar el ple en un espai de silenci. Estan tancant les portes a la diversitat d’opinions i als problemes reals dels ciutadans», ha afegit Contreras.

MÉS per Palma defensa que totes les entitats inscrites al Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes (RMEC) han de tenir dret a participar en els plens, independentment de si tenen el segell d'UPM. Contreras ha insistit en el fet que la participació ciutadana ha de ser un dret, no un privilegi que decideix el govern municipal. «Volem una Palma on tothom pugui ser escoltat, no una ciutat on només parlen els amics del govern», ha sentenciat.

MÉS per Palma exigeix que el govern del PP rectifiqui i garanteixi que totes les entitats ciutadanes puguin participar en els plens municipals. «Escoltar els veïns és essencial per al bon funcionament de la ciutat, i qualsevol intent de silenciar la ciutadania és un atac contra els principis democràtics bàsics», ha conclòs Contreras.