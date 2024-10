STEI: «El PP de Palma fa apartheid contra els catalanoparlants»

«El PP, un cop més per acontentar Vox, elimina el requisit de nivell A2 de català de la convocatòria d’ocupació pública vinculada a l’Àrea de Mobilitat a la categoria de personal de conducció». Així ho ha denunciat l'STEI Intersindical aquest dimecres.

Amb aquesta nova regulació, i la desaparició de l’exigència de català contravenint la Llei de Normalització Lingüística per part dels qui haurien de vetlar per complir-la i fer-la complir, es produeix un nou retrocés en la promoció de la llengua catalana a les Illes Balears.

Però «no només això», apunta l'STEI. Es perpetra una discriminació dels catalanoparlants perquè ara els conductors de l’EMT no tendran l’obligació de saber català –queda reduït simplement a un mèrit–, «quan es tracta d’una professió de cara al públic que no només ha de tenir en compte la gent d’aquí sinó que part del turisme que ens visita procedeix de la resta d’Illes, Catalunya o el País Valencià». Així doncs, la ciutadania no veurà garantit a partir d’ara el dret de ser entesa i atesa en la seva llengua en un servei públic de Cort.

«Si es demana el requisit lingüístic de castellà B2 per als estrangers, com així no l’hem de demanar també de català? Més encara quan se’ls exigeix el B2 d’anglès!», es demana el sindicat.

Per tot això, l'STEI exigeix «una rectificació immediata, el compliment de la Llei de Normalització per part d’una institució pública com l’Ajuntament i que cessin immediatament els atacs envers la llengua catalana per part del PP».