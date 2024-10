Milers de persones es manifesten a Palma per a aturar el genocidi a Palestina: '1 any de solidaritat, 76 anys de resistència'

Milers de persones han acudit aquest diumenge a la manifestació unitària, que convocava Ciutadans per Palestina, Mallorca per Palestina, Mallorca per la Pau i la CGT a Palma.

Al final de la manifestació amb el lema '1 any de solidaritat, 76 anys de resistència: aturem el genocidi a Palestina', al Born, s'ha llegit el manifest i també s'han desplegat pancartes de boicot contra el Palma Aquàrium per la relació de la seva propietat (Coral World, empresa israeliana vinculada al grup financer Khan, molt lligat a Netanyahu i a inversions tecnològiques i aeroespacials cap a l'Estat sionista).

Manifest

«Armènia, Espanya del 36, camps de concentració alemanys, Ruanda, el Congo. No hi ha un genocidi pitjor que l’altre. Però avui, en ple segle XXI, a Gaza som davant un dels més terribles de la història perquè, tot i els intents de manipulació dels mitjans imperialistes i sionistes per fer del botxí la víctima, la barbàrie és televisada i reconeguda en directe pel Tribunal Internacional de Justícia. Des de la intensificació del genocidi a Palestina fa un any, I’entitat sionista ha assassinat impunement un mínim de 45.000 persones, més de la meitat infants. Xifres que són molt més elevades sota la runa, i podrien arribar a 100.000. Entre aquestes, hi ha més de 200 periodistes i 300 treballadores humanitàries. 150 centres sanitaris i 500 escoles han estat bombardejades, totes les universitats destruïdes, i assistim a la major crema de llibres i biblioteques de la història.

Fa un any, el poble palestí s’alçà contra un règim colonial, fonamentat en l’apartheid, assentat en la barbàrie militarista. La resistència palestina, formada per dones, homes i joves expulsats de la terra dels seus avantpassats i obligats a viure a la presó més gran del món, trencà el setge durant unes hores. Com va expressar l’acadèmica israeliana Nurit Peled, després de 76 anys de tenir la bota asfixiant del sionisme al coll, pogueren aixecar la mirada. I quina mirada podríem haver vist, sinó aquella, provocada per dècades d’extermini, bloqueig, fam i negació de drets polítics i humans? En qualsevol cas, el 7 d’octubre no és l’inici de res. Parlam d’una ocupació i un genocidi de gairebé un segle que, no ho oblidem, forma part de la història colonial europea i que avui no seria possible sense suport de l’imperialisme euroamericà. L’entitat sionista no és més que una plataforma político-militar al servei dels interessos econòmics i geopolítics d’Estats Units i la Unió Europa a Àsia Occidental.

A Mallorca, com arreu del planeta, l’octubre passat ens llançarem als carrers enfurismats i enfurismades amb un genocidi cada dia més sinistre. En solidaritat amb un poble, el palestí, que mereix tot el nostre respecte: sota les bombes, amb Gaza ensorrada, encara és capaç de donar-nos lliçons d’humanitat i resistència.

Com un clam que no ha aturat de créixer, exigírem a les institucions que abandonin tota complicitat amb la barbàrie sionista. Més enllà d’accions propagandístiques, el govern PSOE-SUMAR ha fet veure que cerca la pau amb un reconeixement de l’Estat palestí que, tard i malament, només reconeix el 22% de Palestina. Mentrestant, el darrer any ha invertit més de 1.027 milions d’euros en compravenda d’armes a Israel. Munició fabricada a Espanya s’empra actualment per matar infants a Gaza. Tot plegat, davant la indiferència d’alguns sindicats i partits progressistes, que es mostren favorables a la causa palestina de paraula i, a la pràctica, s’acomoden en l’ambigüitat i l’equidistància.

Malgrat els intents de censura i criminalització del lobby sionista, amb l’ajuda esperada del govern balear o inesperada del rector de la UIB, a Mallorca estudiants i treballadors hem pres els carrers. Ens hem organitzat per boicotejar empreses amb interessos a Israel. Hem fet una llarga acampada de protesta a la UIB. La solidaritat amb la causa palestina i el rebuig al genocidi és majoritari i

l’illa s’alça al so de la revolta antisionista global. Com a Algèria, com a Vietnam, com a Sud-àfrica, l’apartheid serà vençut. La màquina de guerra colonial caurà. Som i serem al carrer fins que s’aturi el genocidi a Palestina. Feim i farem d’altaveu a la lluita per la llibertat del poble palestí. Alhora, exigim i exigirem molt més compromís als sindicats, partits i col·lectius anomenats progressistes: sigau conseqüents amb la seva retòrica, perquè arribarà el dia en què tothom s’haurà de fer la pregunta: i jo, què feia durant el genocidi? Avui, decididament al lloc correcte de la història, no podem sinó fer les reivindicacions següents:

1) En primer lloc, com recull la legalitat internacional, reconeixem el legítim dret dels palestins a defensar-se per tots els mitjans de l’ocupació il·legal i el genocidi sionista que pateixen des de fa 76 anys, amb el patrocini de l’imperialisme estatunidenc i europeu, avui representat per l’OTAN. Recordem que recentment ha convertit Menorca en una basa naval de les seves operacions.

OTAN NO, BASES FORA!

VISCA LA RESISTÈNCIA PALESTINA!

2) En segon lloc, exigim a les autoritats de l’Estat i de les Balears, així com a la UIB, que com afirma BDS manté vincles amb empreses que col·laboren amb el genocidi (Banc Santander, Palma Aquarium), trenquin totes les relacions amb l’etnoestat supremacista d’Israel: acadèmiques, econòmiques, diplomàtiques, culturals, esportives i militars. És hora que l’Estat espanyol, com altres països, imposi sancions a Israel fins que compleixi la llei i acati els drets humans.

ATUREM EL GENOCIDI, BOICOT ISRAEL!

3) En tercer lloc, reconeixem el dret internacional dels palestins a viure en pau i llibertat del riu al mar. Per sobre del paternalisme i els interessos imperialistes, ha de prevaldre el dret a l’autodeterminació dels palestins a decidir el seu futur.

4) Finalment, exigim l’alto-el-foc immediat i permanent a Gaza i la fi de la violència sionista a Cisjordània, on els darrers mesos s’ha intensificat la neteja ètnica. També, que s’acabin els atemptats terroristes al Líban, Iemen i Síria. Que cessi el bloqueig inhumà contra la població de Gaza, privada d’aliment, aigua potables, electricitat i recursos sanitaris en condicions.

DES DEL RIU FINS A LA MAR, PALESTINA LLIBERTAT!».