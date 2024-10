L’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB) destina més d’un milió i mig d’euros a donar suport a fires i festivals

Aquest dijous 3 d’octubre, ha sortit publicada al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) la Resolució del president de l’Institut d’Estudis Baleàrics per la qual es concedeixen els ajuts relatius a la convocatòria de subvencions per donar suport a fires, festivals, cicles de concerts, trobades, jornades i premis del món de la cultura que fomentin la projecció exterior i es duguin a terme en el territori de les Illes Balears per a l’any 2024.

Amb aquesta Resolució, l’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB) aprova i concedeix un total d’1.714.000 euros als beneficiaris d’aquests ajuts.

Cal destacar que al mateix temps de fer aquesta publicació al BOIB, l'IEB anuncia que «s’ha pagat una bestreta del 50% del total atorgat als beneficiaris. D’aquesta manera, s’ha aconseguit un avançament de quatre mesos en el pagament de les bestretes respecte als anys anteriors» i afirma que «amb això s’assoleix un dels objectius del Pla de Millora que té l’IEB».

«L’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB), per complir amb la seva implicació envers el sector cultural, pretén avançar tots els terminis en els procediments administratius de subvencions. Gràcies a haver publicat les convocatòries abans, s’ha pogut dictar i publicar la resolució de concessió amb antelació i s’han pogut fer arribar ara les bestretes al sector, que podrà utilitzar-les durant l’execució dels projectes presentats. Aquest objectiu va ser plantejat pel sector durant les trobades que la direcció d’aquesta institució va tenir amb els representants de les diferents àrees culturals just abans de convocar les subvencions d’enguany», han explicat des de l'IEB.

Llorenç Perelló, director de l’IEB, manifesta que «com a institució, som molt conscients de la dependència del sector respecte als ajuts públics; per això, posam tot l’èmfasi possible a millorar-ne la gestió, cosa que el col·lectiu cultural de la nostra terra feia molt de temps que demanava».