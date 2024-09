La Nit Europea de la Recerca torna a Palma el 27 de setembre

La Universitat de les Illes Balears (UIB) organitza a Palma una nova edició de la Nit Europea de la Recerca, l’esdeveniment de divulgació científica més multitudinari d’Europa, que enguany es durà a terme el divendres 27 de setembre de manera simultània a més de 400 ciutats europees.

Aquesta cita té l’objectiu d’acostar la ciència a la societat i traslladar al públic la recerca que fan els investigadors. L’esdeveniment l’organitza la Universitat de les Illes Balears (UIB), amb la participació de diversos centres de recerca de les Illes Balears i la col·laboració del Govern de les Illes Balears i de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia – Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats (FECYT).

Programa d’activitats

A Palma, les activitats començaran a partir de les 16.45 hores amb un dels cinc itineraris científics prevists organitzats per la UIB, a través de la Unitat de Divulgació i Cultura Científica (UDCC), des de davant l’edifici de l’Autoritat Portuària, devora el carrer del Moll, al Port Vell de Palma. Tots els itineraris científics partiran des d’aquest punt, amb temàtiques diverses: història de l’art, botànica, arquitectura, biodiversitat i teledetecció.

A més, hi haurà sis minixerrades amb la participació de cinc investigadores i investigadors de la UIB que oferiran monòlegs científics sobre el tractament del càncer, la pol·linització, el paisatgisme, la psicolingüística, la biodiversitat i les matemàtiques.

Finalment, la Nit Europea de la Recerca també tindrà una petita mostra o fira d’experiments on la Universitat i els diferents centres de recerca de les Illes Balears —amb la coorganització del Govern de les Illes Balears— exposaran les seves activitats i projectes de recerca. Les temàtiques que aportaran els investigadors de la UIB a aquesta mostra són: biodiversitat, llengua i cognició, matemàtiques, àrees STEM i arqueologia.

Totes les activitats seran de franc i d’accés lliure, però per assistir a algun dels cinc itineraris científics cal fer una inscripció prèvia a través d'aquest formulari en el període d’inscripció, del 16 al 26 de setembre.

Grup 9 d'universitats i Science4All



La Nit Europea de la Recerca està integrada en el consorci Grup 9 d'universitats (G9) a través de les unitats de cultura científica i de la innovació, entre les quals, la Unitat de Divulgació i Cultura Científica (UDCC) de la UIB. El Grup 9 d'universitats desenvolupa activitats de divulgació del nou projecte G9 Science4All gràcies al finançament obtingut de la Comissió Europea per desenvolupar activitats entre les quals es troba la Nit Europea de la Recerca, finançada per la Comissió Europea mitjançant les accions Marie Skłodowska-Curie (MSCA) —iniciativa per fomentar les carreres científiques a Europa—, que s'emmarquen en l’Horitzó Europa, programa marc de recerca i innovació de la Unió Europea. Els objectius principals són acostar la figura dels investigadors als ciutadans perquè coneguin la tasca que duen a terme i els beneficis que aporten a la societat, així com fomentar l'elecció d'una carrera científica entre els alumnes i eliminar les barreres de gènere.