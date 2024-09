'Crida per la pau': la societat civil convoca una concentració a Palma pel Dia Internacional per la Pau

La plataforma ciutadana Mallorca per la Pau ha convocat una concentració per al dissabte 21 de setembre «contra les guerres, el genocidi i per un alto el foc inmediat».

L'any 2001, l'Assemblea General de les Nacions Unides va decidir que el Dia Internacional de la Pau fos cada 21 de setembre, d'acord a la Resolució 55/282. Va declarar que «el Dia Internacional de la Pau s'observarà d'ara endavant com un dia d'alto el foc i de no-violència a nivell mundial, a fi que totes les nacions i pobles se sentin motivats per complir una aturada d'hostilitats durant tot aquell dia».

El portaveu de Mallorca per la Pau, Salvador Martínez, considera que la concentració pel Dia Internacional de la Pau és «molt necessària i convenient perque, lamentablement, ens estam acostumant ja a aquest estat de guerra continu; a aquest discurs bèlic, continu, al recompte diari de morts i morts com si fóssin només xifres i rècords macabres. Per tot això, pensam que hem de reaccionar enfront d'aquest patiment i aquesta realitat tan injusta i inhumana».

«Hem de sortir al carrer per a, com a mínim, visibilitzar el nostre rebuig, expressar la nostra indignació. És el que com a mínim podem fer. Sortir al carrer per dignitat i per humanitat», ha assenyalat el portaveu de Mallorca per la Pau, en referència a la guerra d'Ucraïna i el genocidi de Palestina.

La plataforma ha informat que compartiran un manifest de signatures de persones significatives en l'àmbit social, polític, sindical i de la cultura, per a fomentar la participació a la concentració i altres futures accions.