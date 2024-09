El batle de Palma formalitza l'agermanament amb Perpinyà aliant-se amb l'extrema dreta francesa

El Partit Popular de Palma ha formalitzat aquest dimecres un agermanament amb la ciutat de Perpinyà, governada per Louis Aliot, figura clau de Reagrupament Nacional, el partit aliat de VOX a l’Estat francès.

MÉS per Palma ha considerat aquest gest com un exemple de la connexió entre el PP i l'extrema dreta a nivell europeu. La portaveu de la formació, Neus Truyol, ha afirmat que «aquest agermanament no és només simbòlic, sinó una clara mostra que el batle Martínez i el PP opten per una ideologia que fomenta la divisió i la polarització, en lloc de defensar els valors de convivència que han estat sempre al centre de la nostra societat».

La formació municipal també alerta que, mentre el PP afirma defensar els drets socials i la cultura pròpia, les seves accions contradiuen aquestes declaracions. Truyol ha assenyalat que «Aliot reprimeix els col·lectius migrants, les persones vulnerables i la cultura catalana a Perpinyà, mentre que el PP segueix el mateix camí a Palma».

Per la seva banda, el regidor ecosobiranista Miquel Àngel Contreras Ramis ha criticat que les dues forces de dretes «ni tan sols han emprat la llengua pròpia de les dues ciutats». Així, el portaveu adjunt de MÉS per Palma ha considerat que l'aliança està «fonamentada en l'anticatalanisme».