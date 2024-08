Nova protesta contra el maltracte als cavalls de les galeres de Palma

Prop d'un centenar de persones convocades per Progreso en Verde s'han manifestat aquest dissabte a Palma contra l'explotació dels cavalls de les galeres, el «tracte de favor» que atorga el PP als seus propietaris i per reclamar la retirada de llicències a conductors.

La marxa ha partit a les 19.00 hores de la plaça de la Porta de Santa Catalina i ha finalitzat davant de l'Ajuntament per mostrar la repulsa ciutadana a aquesta explotació.

El president de Progreso en Verde, Guillermo Amengual, ha criticat la inacció de l'equip de govern de Cort i el «tracte de favor» que té el PP amb alguns conductors de galeres, ja que considera que no haurien de mantenir les seves llicències després de greus incompliments de normatives i lleis de protecció animal.

Al mateix temps ha recordat que en el municipi d'Alcúdia està previst que en breu implantin les galeres elèctriques, la qual cosa ha qualificat com un fet històric i que convertirà a la localitat mallorquina en pionera a tot l'Estat fent un pas que ja s'està donant en algunes capitals europees.

Els participants en la protesta han criticat la falta de voluntat per a fer el salt a les galeres de tracció elèctrica.

La protesta ha cridat l'atenció sobre els cavalls en males condicions que no passen les revisions veterinàries, conductors de caleses que duen més passatgers dels permesos, fins i tot en el pescant, nombrosos estables on malviuen els cavalls, estacionaments en llocs no permesos, discussions amb la Policia Local o enfrontaments amb els ciutadans que recriminen l'estat dels animals.

Els manifestants han exigit la retirada de la llicència a dos conductors d'Antoni Maura pel seu historial d'infraccions de normatives, ordenances i lleis.