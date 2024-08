Convoquen una manifestació contra l'explotació dels cavalls de les galeres a Palma

El partit animalista Progreso en Verde convoca una manifestació per a dissabte, 24 d'agost, a les 19.00 hores, amb l'objectiu de mostrar la repulsa ciutadana a l'explotació dels cavalls de les galeres. La manifestació sortirà des de la plaça de la Porta de Santa Catalina i finalitzarà davant de l'Ajuntament de Palma.

Guillermo Amengual, president del partit, lamenta «la inacció de l'equip de govern de Cort i el tracte de favor que té el PP amb alguns conductors de galeres, els quals no haurien de tenir les respectives llicències després de greus incompliments de normatives i lleis de protecció animal».

«És lamentable que el PP i VOX decideixin perpetuar el patiment dels cavalls de les galeres, sabent tot el que està passant. Cavalls en males condicions, que no passen les revisions veterinàries, conductors de galeres que porten més passatgers del permès, passatgers en el pescant, nombrosos estables dels horrors on malviuen els cavalls, estacionant contínuament en lloc no permès, discussions amb la Policia Local, increpant ciutadans que els recriminen l'estat dels cavalls, embrutant la ciutat i des de Cort es mira cap a una altra banda. Veurem què diu la justícia del que passa a la ciutat amb el transport de galeres», adverteix Amengual.

Exigeixen ​​la retirada de la llicència dels dos conductors d'Antoni Maura

«L'historial d'infraccions de normatives, ordenances i lleis dels dos conductors que estacionen diàriament en lloc no permès a Antoni Maura és tremendament extens i l'Ajuntament de Palma podent haver-los retirat la llicència, ha optat per continuar donant tracte de favor als conductors de les galeres i mirar cap a una altra banda», ha assenyalat Progreso en Verde.