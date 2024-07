MÉS per Palma critica la situació «inadmissible» a l’Escorxador davant la falta de banys públics

MÉS per Palma ha criticat la «situació inadmissible» que es viu a l'Escorxador per la falta de banys públics que, per una part, es deu a les obres de remodelació i, també, a la retirada dels serveis provisionals.

En nota de premsa, el partit ecosobiranista s'ha fet eco aquest divendres d'aquest fet, apuntant que es deu a una «falta de previsió i consideració» per part de la regidoria d'Infraestructures cap als usuaris, especialment als col·lectius més vulnerables.

Així mateix, han assenyalat directament al batle de Palma, Jaime Martínez, ja que «priva de banys públics una zona tan concorreguda, plena de terrasses i bars» quan «presumeix» de voler tenir la ciutat més neta.

Per això, han demanat a Cort que actuï el més ràpid possible per solucionar l'absència del servei amb la instal·lació dels banys provisionals mentre duren els treballs de condicionament.