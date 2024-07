L'ANC i Òmnium fan una crida a convertir la Diada de l'onze de setembre en una «gran manifestació de país»

L'ANC, Òmnium Cultural, l'AMI, el Consell de la República, la Intersindical i el CIEMEN fan una crida a la societat civil perquè la propera Diada Nacional de Catalunya es converteixi en una gran manifestació de país sota el lema 'Tornem als carrers: Independència. Justícia, país, futur'. Ho han anunciat els presidents i portaveus d'aquestes sis organitzacions en una roda de premsa davant de l'Arc de Triomf de Barcelona, on han volgut visualitzar un front comú que demostri que l'independentisme està disposat i preparat per encapçalar aquest nou cicle, des de la transversalitat i pluralitat del moviment. Per això, la manifestació de l'Onze de Setembre comptarà amb la participació d'entitats de la societat civil, de defensa de drets, de l'àmbit sindical, del món municipalista, cultural, cooperativista i polític.

En aquest sentit, tant el president de l'ANC, Lluís Llach, com el president d'Òmnium, Xavier Antich, consideren que aquest pròxim 11 de setembre ha d'exemplificar la unitat del moviment. «Aquest 11 de Setembre l'hem volgut organitzar comptant amb les principals entitats del país que també treballen per la independència. Ho farem conjuntament i sense renunciar a res», ha explicat Llach, que ha insistit: «Hi hem de ser tots, no espereu que us vinguem a buscar. Les conseqüències de la dependència no s'esperen. L'independentisme és l'únic projecte de futur per a un país més just políticament i socialment. Tornem als carrers amb determinació i unitat». Per la seva part, el president d'Òmnium, Xavier Antich, ha fet una crida a convertir la Diada Nacional en una «gran manifestació de país». «Fem un front comú per tornar a demostrar que l'independentisme és fort, transversal, intel·ligent i madur estratègicament», ha afirmat, i ha advertit: «Les urnes ens avisen que hi ha cada vegada més independentistes desencantats i decebuts, però als carrers no en pot faltar ni un, perquè és precisament aquí on rau la nostra principal força».

Des de l'àmbit municipalista, el president de l'AMI, Jordi Gaseni, també ha fet una crida al món local a sortir als carrers per mostrar que, des dels municipis, l'objectiu continua intacte: «Sortim al carrer per reivindicar la Sobirania que ens fa falta, que és tota. La d'un país que ho té tot per guanyar. Fem una crida al món local a sortir aquesta Diada per mostrar que des dels municipis el nostre objectiu continua intacte».

Teresa Vallverdú, membre del Govern del Consell de la República, ha instat a seguir «units» i ser «generosos» en aquesta mobilització: «La internacionalització de la causa catalana encara és un front imprescindible per assolir objectius. Només podem dignificar la nació catalana si tornem als carrers i si no oblidem l'objectiu d'alliberament nacional, encara que això comporti oblidar les diferències».

També des de la Intersindical-CSC, Ester Rocabayera, ha recordat que la llibertat nacional també és «poder decidir el marc de relacions laborals» propi que respongui a la realitat, el context econòmic i les reivindicacions pròpies. Per això, ha instat a sortir als carrers per «dir ben fort que cal un model productiu per les persones, socialment útil, amb indústria sostenible i salaris dignes per disposar d'un sistema de protecció social fort per a tothom».

El president del CIEMEN, el Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i Nacionals, David Minoves, ha afegit finalment que cal mobilitzar-se per defensar «un país cohesionat que defensi la seva diversitat i una identitat nacional construïda amb l'empelt de totes les persones que han arribat durant els darrers anys i que aturi el discurs d'odi i la segregació de la solidaritat». Així mateix, ha defensat els drets col·lectius dels catalans «des d'un internacionalisme solidari».

Enguany, la mobilització serà descentralitzada i es farà de forma simultània a diverses ciutats. A Barcelona, es farà una manifestació que començarà a les 16 h a l'Estació de França i es dirigirà cap a Arc de Triomf, on a les 17.14h se celebrarà l'acte polític unitari. En paral·lel, també hi haurà mobilitzacions a Tarragona, Girona, Lleida i Tortosa. Cada localitat denunciarà diverses conseqüències de la dependència amb l'Estat Espanyol. «Fer una mobilització descentralitzada ens ajudarà a reactivar tot el país. Hem de ser molta gent a tot arreu. Estar sotmesos al Regne d'Espanya és una amenaça estructural per a la supervivència de la llengua i la cultura catalanes i per al futur econòmic de Catalunya», ha assegurat la coordinadora de la Comissió de Mobilització de l'ANC, Elisenda Romeu. «Des de cada un dels 5 punts, denunciarem greuges que patim pel fet de pertànyer a l'Estat espanyol, estretament vinculats a l'espoli fiscal», ha explicat.

A la convocatòria de mobilització hi han donat suport entitats com Jovent Republicà, la JNC, l'Eina, Joves Demòcrates, l'Associació de Memòria Contra la Tortura, la Sectorial de Persones Represaliades, LlibertatPremsa.cat i Desobediència Civil, entre d'altres.