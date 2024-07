La taula d’entitats de Son Sardina exigeix espais públics i de gestió popular

El passat mes de març, el gruix d'organitzacions locals de Son Sardina, en el marc de la campanya «Exigim espais públics i de gestió popular», varen impulsar una recollida de firmes per reclamar a l’Ajuntament de Palma que faci front a la manca d’espais de propietat municipal que pateix Son Sardina, una demanda històrica que s'ha reclamat a consistoris de tot color. Les més de 900 persones que han signat a favor de la campanya exigeixen a Cort que adquireixi el terreny de Can Pesquet per tal de dotar-lo d’un casal multifuncional i una plaça pública que responguin a les necessitats pràctiques dels col·lectius, entitats i associacions de Son Sardina i en permetin el desenvolupament de les activitats, oferint espais de trobada, organització, oci i cultura. «A Son Sardina, cada vegada hi ha més consciència que sense espais ni locals on emmagatzemar recursos, organitzar i dur a terme trobades, activitats, etc., ni xarxes veïnals, ni entitats locals, ni cultura popular són possibles i el poble que coneixem té els dies comptats. Per desgràcia, el silenci de l'Ajuntament, que és qui ha de donar una solució, demostra que trobar una sortida a aquesta situació dramàtica no es troba entre les seves prioritats», expliquen des de la taula d’entitats.

«A més d'evidenciar la força popular de la campanya, presentant les gairebé mil firmes recollides, avui les entitats impulsores som aquí per visibilitzar les injustes conseqüències de la inexistència absoluta d'espais públics i la manca de resposta de l'Ajuntament, que ni tan sols ha proposat una sola trobada amb la Taula d'Entitats per explicar si pretén fer res al respecte». A més, expliquen que CARISA, l’entitat vinculada a l’església que gestiona Ca Ses Monges, ha decidit expulsar la Comissió de festes de l'espai on fa dècades que guarda el seu material a poc més d'un mes de les festes, i ara la inexistència d'espais posa les festes en greus problemes. A hores d'ara, la comissió no sap si seran logísticament possibles i no és gens clar que puguin tirar endavant. Per això, la Taula d'Entitats ha decidit que una sala del Casal —que ni tan sols és de propietat municipal, sinó de CaixaBank com el local de la 3a edat— funcionarà com a magatzem per la Comissió, el que per desgràcia limita encara més el poc espai disponible per reunir-se, fer activitats, etc. Si l'Ajuntament, que «no ofereix solucions al problema, però posa traves fins i tot a què guardem una trista taula de ping-pong dins el Casal, amenaça amb treure el material de les festes, entendrem que no té problema amb què el nostre teixit social i la cultura popular desapareguin i que Son Sardina es converteixi en un nucli-dormitori», denuncien les entitats locals.