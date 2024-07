El Consell aprova per unanimitat protegir Monti-sion i evitar que tengui usos turístics

El ple del Consell de Mallorca ha aprovat aquest dijous per unanimitat una iniciativa de MÉS per Mallorca instant a protegir tant l'espai arquitectònic de Monti-sion com els béns mobles que s'hi custodien.

La intenció, segons ha explicat durant la defensa de la moció el conseller Joan LLodrà, és salvaguardar el patrimoni immaterial vinculat a la història del temple, el convent i l'escola i evitar així que en un futur aquest conjunt acabi tenint usos turístics o similars. La moció, ja havia estat aprovada al ple de Cort i ara s'ha fet una passa més per tal de garantir la protecció total de l'edifici.

Llodrà ha recordat que s'ha fet marxa enrere en el que havia de ser un projecte de conservació integral, i que comptava amb la creació d'un espai museístic que explicava la història del centre. Havia d'incloure un espai de residència per a gent gran que albergués als mateixos jesuïtes que encara viuen allà, donant també cabuda a altres usuaris, amb prioritat als veïns de la barriada.

Ara, però, ha assegurat, «l'esperit del projecte inicial, convertit ara en un possible projecte immobiliari que pot fer canviar el sentit». De fet, el conseller de MÉS ha remarcat que «hi ha hagut un canvi important en el projecte global» de rehabilitació del conjunt de la parròquia i el convent, que «ocupen un espai rellevant dins del centre històric de Palma, tan valorat pels inversors immobiliaris».