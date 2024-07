L'Ajuntament de Palma torna a censurar la conferència sobre Palestina a la biblioteca de Cort

L'Ajuntament de Palma ha tornat a censurar la conferència 'Palestina, més enllà dels mites d'Israel' després del recurs de Ciutadans per Palestina per a reprogramar-la a la biblioteca de Cort.

Cal recordar que l'acte s'havia de fer originalment el 6 de juny però va ser prohibit per l'Ajuntament.

«L'Ajuntament de Palma imposa censura a la Biblioteca de Cort. Silencià els bibliotecaris contraris a l'acte sionista de Gil-White. Retirà Aurora Picornell del panell de recomanacions. Ara, torna a censurar la nostra xerrada 'Palestina més enllà dels mites d'Israel», denuncien els activistes.

No obstant això, Ciutadans per Palestina avisa que «la censura no ens atura»: aquest dijous la xerrada censurada per Cort es fa a Manacor, a la Institució Alcover, a les 19 hores.