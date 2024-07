L'Ajuntament de Palma presenta la 'Guia de recursos per a l'atenció a la violència masclista'

La regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament de Palma, Lourdes Roca, ha presentat la 'Guia de recursos per a l’atenció a la violència masclista'. «El document ofereix el doble de recursos que la darrera edició. A més, marca pautes d’actuació tant per als professionals dels diferents serveis com per a la ciutadania», ha explicat. La presentació també ha comptat amb la presència de la tècnica d’Igualtat Margalida Simonet.

«S’ha augmentat el nombre de recursos, dels 29 de la passada edició als 50 de l’actual. El motiu és que s’hi han inclòs totes les violències masclistes», han assenyalat. La guia actual també inclou recursos d’atenció a les violències sexuals, la mutilació genital, tràfic i explotació amb finalitats sexuals, l’abús i l’explotació sexual en la infància i l’adolescència.

La regidora Lourdes Roca ha explicat que «la Guia és un recull de tots els serveis especialitzats d’atenció a les víctimes, que configuren tota una xarxa professional orientada a garantir una atenció integral».

La 'Guia de recursos per a l’atenció a la violència masclista' recopila els següents serveis: emergències i denúncies, atenció social i psicològica, assistència jurídica, acollida i habitatge, promoció i inserció laboral, prestacions de tipus econòmic, a més d’altres serveis específics de violència masclista, com el servei de teletraducció, els tallers d’ocupació o el Nit Bus - Parada violeta.

El document recull els serveis de titularitat municipal i els que depenen d’altres administracions, com l’Administració de l’Estat, l’IBDona o el Consell de Mallorca, a més dels que presten les entitats socials, com són la Fundació Rana, Creu Roja, Casal Petit, Metges del Món o el Col·legi Oficial de Graduats socials, a qui Roca ha agraït la gran tasca que realitzen.

Durant la roda de premsa la segona tinenta de batle de Cort ha subratllat que «des de l’Ajuntament mostram el nostre més rotund rebuig i condemna a aquest tipus de violència, així com a qualsevol altre que es produeixi a la nostra ciutat i manifestam tot el nostre suport a les víctimes». A més del 112 també es pot contactar amb aquests serveis telefonant al 092 o al 971 22 55 00. La Guia es troba en format digital i es pot consultar visitant aquest enllaç.