Detengut un home a Palma per distribució de pornografia infantil

Agents de la Policia espanyola han detengut a Palma un home, de mitjana edat, com a presumpte autor d'un delicte de corrupció de menors, per la tinença i distribució de material audiovisual, vídeos, sobre pornografia infantil.

En un comunicat, la Policia ha informat que dimarts passat es va donar per finalitzada l'operació contra la pornografia infantil a través dels serveis de missatgeria d'una aplicació.

La investigació té l'origen en la sol·licitud de col·laboració policial requerida al Grup de Delictes Tecnològics (Ciberdelinqüència) de la Brigada Provincial de Policia Judicial de Palma, per part de la Unitat Central de Ciberdelinqüència, Grup II de Protecció al Menor de la Comissaria General de Policia Judicial de Madrid, com a conseqüència de la investigació que es realitza per aquest grup contra la tinença i distribució de material d'explotació sexual infantil a través d'Internet.

La Unitat Central de Ciberdelinqüència de la Policia Nacional va rebre un informe-denúncia des de l'ONG Ncmec, en què s'adonava dels fets investigats.

Analitzada tota la informació, els agents han constatat la presumpta autoria d'un home que havia fet la pujada dels arxius de vídeo pedòfils denunciats per part de l'organització privada esmentada, des del domicili de la seva residència eventual a la part forana de Mallorca, el mes passat de febrer d'aquest any.

El total de fitxers de vídeo de menors reportats són 22.